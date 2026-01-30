Учени създадоха роботизирано лице, което се учи да имитира говор и пеене

Учени в Ню Йорк създадоха роботизирано лице, което използва изкуствен интелект, за да движи устните си в синхрон с говор и пеене.

Роботът първо прави гримаси пред огледало, за да разбере как движенията на моторите променят лицето му, след което гледа видеа на хора, които говорят и пеят, за да научи движенията на устните при различни звуци.

Целта е работите да изглеждат по-естествени, когато общуват с хора. Ръководителят на екипа предупреждава, че това е силна технология и може да бъде използвана и за подвеждане, затова трябва да се следи внимателно.