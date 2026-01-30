Тази събота от 21:00 часа избираме българския участник за „Евровизия 2026“

Тази събота, 31 януари, от 21:00 часа по БНТ 1 ще се проведе финалът на националната селекция за български представител на „Евровизия 2026“ във Виена.

Специални гости на вечерта ще бъдат музикантите AIDAN от Малта, Alis от Албания и Eldar от Азербайджан, който е големият победител на „Евровизия“ през 2011 г. На сцената ще се качат още Невена Цонева и Иво Димчев.

AIDAN ще изпълни баладата "Bella", с която ще представи своята страна Малта на „Евровизия 2026“. Инструменталът на песента е записан в София с български симфоничен оркестър.

Във финала участват 8 български изпълнители: Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Роксана, DARA, Innerglow, MONA и Preyah. Победителят ще бъде избран с комбиниран вот от зрители и професионално жури. Така в края на вечерта ще стане ясно кой ще пее за България на голямата европейска сцена в Виена.