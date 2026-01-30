БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

БНБ: 75% от левовете вече са изтеглени от обращение

В обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 6,1 млрд. евро

касите бнб отново работят извънредно
Снимка: БГНЕС
Ден преди края на периода на двойно обращение Българската народна банка отчита напредък по план в процеса на въвеждане на еврото. Към 30 януари 2026 г. 3/4 от наличните банкноти и монети в лева вече са изтеглени от обращение, а платежната система функционира нормално с над 6 млрд. евро в наличност.

Във връзка с въвеждането на еврото в Република България БНБ съобщава, че обмяната на левове в евро се извършва съгласно действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове. Към отчетната дата в обращение остават банкноти и монети на стойност 7,7 млрд. лева – около 25% от наличното парично обращение спрямо началото на 2025 г.

Снабдяването на банките с евробанкноти и евромонети продължава по график. До момента в обращение са пуснати над 6,1 млрд. евро, което осигурява безпроблемното обслужване на икономиката и населението.

БНБ напомня, че двойното обращение на лева и еврото приключва на 31 януари. От 1 февруари 2026 г. еврото ще бъде единственото законно платежно средство в страната.

