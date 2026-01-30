Ще има ли Конгрес на БСП за смяна на председателя преди предсрочните избори?

Разнобой в БСП. В столетницата все още спорят - да има ли конгрес за смяна на председателя преди предсрочните избори? Въпреки че такъв вече е насрочен за 7 и 8 февруари. В ефира на БНТ лидерът на партията Атанас Зафиров съобщи, че няма да е кандидат депутат на следващите избори. В листите за предсрочния вот няма да участва и председателят на парламентарната група Драгомир Стойнев.

В "Още от деня" по БНТ лидерът на БСП Атанас Зафиров съобщи, че няма да участва в битката за място в следващия парламент.

Атанас Зафиров, председател на БСП (29 януари 2026 г.): "Правя крачка назад и давам заявка, че няма да участвам в следващите парламентарни листи. Няма да участвам в битката за парламента. И искам да извадим напред нови млади и опитни, които не са били досега в парламента и се обръщам с този апел към моите другари и колеги от ръководство и от партията. Ето това ще бъде един мерител имам ли аз подкрепа от тях, как ще реагират те на този мой призив".

Борислав Гуцанов не отговори конкретно дали ще влезе в листите на БСП за следващите избори.

Борислав Гуцанов, член на ИБ на БСП: "Мисля, че в моментна не става въпрос за личност от БСП, а става въпрос за самата партия. Това е най-старата партия в България. И мисля, че това е голямата задача как да направим, че БСП да се върне към корените си и да бъде заедно с това нещо модерната - лявата партия, която е необходима на България. А личностите в момента мисля, че могат малко да седят по настрани от нещата".

Гуцанов не каза и дали ще се кандидатира за лидер на БСП, но заяви, че трябва да има конгрес преди изборите.

Борислав Гуцанов, член на ИБ на БСП:"Категорични трябва да има конгрес преди изборите. И аз съм един от инициаторите за такъв конгрес. Смятам, че това е задължително за БСП." Атанас Зафиров, председател на БСП (29 януари 2026 г.): "Аз самият настоявах конгресът да бъде веднага след изборите и ако това ръководство не се е справило с изборите, ако това ръководство не се е справило със задачата да направи БСП парламентарна сила и да запази резултатите от последните избори, няма нужда някой да ми казва да си подавам оставката. Но да давам положителна оценка и да вкарваш БСП в братоубийствена война, защото до момента има доколкото знам 11 кандидати за председател на партията и над 100 декларации за отлагане на конгреса, това вече е път за никъде".

Крум Зарков, БСП (29 януари 2026 г.): "Конгресът и смяната на ръководство е единственият възможен начин да стегнем редиците за избори."

В "Денят започва" Крум Зарков съобщи, че ще се кандидатира за председател на БСП.

Крум Зарков, БСП (29 януари 2026 г.): "В БСП се появиха различни визии за начина, по който партията ни да продължи от тук нататък. Една от тези визии е тази на радикалната промяна. Виждам, че много хора са на тази вълна. Да, мога да кажа, че аз съм техният кандидат".

За смяна на лидера преди изборите настояват и от младежкото БСП. Решение дали планираният за 7 и 8 февруари конгрес ще се състои, се очаква след утрешния пленум на БСП.