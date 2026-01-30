БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за...
Чете се за: 03:42 мин.
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ще има ли Конгрес на БСП за смяна на председателя преди предсрочните избори?

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Запази
Ще има ли Конгрес на БСП за смяна на председателя преди предсрочните избори?
Слушай новината

Разнобой в БСП. В столетницата все още спорят - да има ли конгрес за смяна на председателя преди предсрочните избори? Въпреки че такъв вече е насрочен за 7 и 8 февруари. В ефира на БНТ лидерът на партията Атанас Зафиров съобщи, че няма да е кандидат депутат на следващите избори. В листите за предсрочния вот няма да участва и председателят на парламентарната група Драгомир Стойнев.

В "Още от деня" по БНТ лидерът на БСП Атанас Зафиров съобщи, че няма да участва в битката за място в следващия парламент.

Атанас Зафиров, председател на БСП (29 януари 2026 г.): "Правя крачка назад и давам заявка, че няма да участвам в следващите парламентарни листи. Няма да участвам в битката за парламента. И искам да извадим напред нови млади и опитни, които не са били досега в парламента и се обръщам с този апел към моите другари и колеги от ръководство и от партията. Ето това ще бъде един мерител имам ли аз подкрепа от тях, как ще реагират те на този мой призив".

Борислав Гуцанов не отговори конкретно дали ще влезе в листите на БСП за следващите избори.

Борислав Гуцанов, член на ИБ на БСП: "Мисля, че в моментна не става въпрос за личност от БСП, а става въпрос за самата партия. Това е най-старата партия в България. И мисля, че това е голямата задача как да направим, че БСП да се върне към корените си и да бъде заедно с това нещо модерната - лявата партия, която е необходима на България. А личностите в момента мисля, че могат малко да седят по настрани от нещата".

Гуцанов не каза и дали ще се кандидатира за лидер на БСП, но заяви, че трябва да има конгрес преди изборите.

Борислав Гуцанов, член на ИБ на БСП:"Категорични трябва да има конгрес преди изборите. И аз съм един от инициаторите за такъв конгрес. Смятам, че това е задължително за БСП."

Атанас Зафиров, председател на БСП (29 януари 2026 г.): "Аз самият настоявах конгресът да бъде веднага след изборите и ако това ръководство не се е справило с изборите, ако това ръководство не се е справило със задачата да направи БСП парламентарна сила и да запази резултатите от последните избори, няма нужда някой да ми казва да си подавам оставката. Но да давам положителна оценка и да вкарваш БСП в братоубийствена война, защото до момента има доколкото знам 11 кандидати за председател на партията и над 100 декларации за отлагане на конгреса, това вече е път за никъде".

Крум Зарков, БСП (29 януари 2026 г.): "Конгресът и смяната на ръководство е единственият възможен начин да стегнем редиците за избори."

В "Денят започва" Крум Зарков съобщи, че ще се кандидатира за председател на БСП.

Крум Зарков, БСП (29 януари 2026 г.): "В БСП се появиха различни визии за начина, по който партията ни да продължи от тук нататък. Една от тези визии е тази на радикалната промяна. Виждам, че много хора са на тази вълна. Да, мога да кажа, че аз съм техният кандидат".

За смяна на лидера преди изборите настояват и от младежкото БСП. Решение дали планираният за 7 и 8 февруари конгрес ще се състои, се очаква след утрешния пленум на БСП.

#БСП #конгрес на БСП #предсрочни избори

Последвайте ни

ТОП 24

Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
1
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Какво време ни очаква през февруари?
2
Какво време ни очаква през февруари?
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
3
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
4
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи...
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
5
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас
6
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

Още от: Политика

Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер
Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер
След 9-годишно прекъсване: Възстановяват редовната жп връзка между София и Солун След 9-годишно прекъсване: Възстановяват редовната жп връзка между София и Солун
Чете се за: 05:30 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева е съгласна да стане служебен премиер Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева е съгласна да стане служебен премиер
Чете се за: 01:25 мин.
ЕК прекрати производството срещу България за стойностите за серен диоксид във въздуха ЕК прекрати производството срещу България за стойностите за серен диоксид във въздуха
Чете се за: 02:25 мин.
Росен Желязков: Отчетеният ръст на иззети наркотични вещества и акцизни стоки е най-високият за последните 5 години Росен Желязков: Отчетеният ръст на иззети наркотични вещества и акцизни стоки е най-високият за последните 5 години
Чете се за: 03:05 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам от трудните решения Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер: Не бягам от трудните решения
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото,...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Ще има ли Конгрес на БСП за смяна на председателя преди предсрочните избори? Ще има ли Конгрес на БСП за смяна на председателя преди предсрочните избори?
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ