Крум Зарков влиза в надпреварата за лидер на БСП с призив за радикална промяна

Бившият министър на правосъдието и бивш секретар на президента по правните въпроси Крум Зарков обяви в предаването „Денят започва“, че ще се включи в битката за лидер на БСП.

"С кандидат за председател на БСП ли говоря? Да, може да разглеждате разговора по този начин.“ Влизате в тази битка? Да, мисля, че съм длъжен. В БСП се появиха различни визии за начина, по който партията да продължи оттук нататък. Една от тези визии е тази на радикалната промяна – не просто прегрупиране, не просто смяна на една личност с друга, а цялостно преосмисляне на поведението на БСП, на смисъла ѝ на съществуване, на необходимостта ѝ за българските граждани. Доколкото виждам, че много хора са на тази вълна, мога да кажа, че аз съм техният кандидат“, заяви Крум Зарков.

Той е категоричен, че радикалната промяна е единствената възможна за партията и че не бива да се стига до там, да нямат нито един представител в нито една институция. „Това не бива да бъде допускано“, каза той.

Според него съществуването на БСП е много дълбока тема и трябва да се признаят допуснатите грешки.

„Когато тези, които направиха, така че партията създала съвременната ни Конституция, записала в нея демократична, правова и социална държава, водила ред битки срещу задкулисие и фасадна демокрация, беше причислена и принизена като прост апендикс към едно управление, водено от олицетворителя на тази корупция, те първо трябва да поемат своята отговорност. Това е сегашното изпълнително бюро, както и голяма част от ръководния екип на партията“, заяви той.

Според него Атанас Зафиров няма как да продължи да бъде председател на БСП.