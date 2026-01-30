БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иран към САЩ: Преговори не се започват със заплахи

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Запази
Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че военните удари не са решение и че Техеран е готов да поднови преговорите със Съединените щати, но те трябва да бъдат честни и основани на взаимно уважение.

Американският президент Доналд Тръмп каза снощи, че планира да разговаря с иранците, без да даде подробности. В същото време, Тръмп изпрати военна армада начело със самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" в района на Близкия изток - като каза, че се надява да не трябва да я използва. Арагчи, който е на посещение в Турция, каза, че Съединените щати изпращат противоречиви сигнали. Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че вчера е провел разговор с американския специален пратеник Стив Уиткоф и ще продължи да говори с американците - с цел насърчаване на преговорите за намиране на начин - да се избегне военен конфликт.

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Американската администрация поиска преговори посредством различни посредници и продължава да повтаря това си искане. И ние нямаме проблем с това да подновим преговорите. Но преговори не се започват със заплахи, така че те първо трябва да оставят заплахите настрана... Ако искат честни и равнопоставени преговори, Ислямската република не се е отказала от дипломацията."

Хакан Фидан, министър на външните работи на Турция: "Винаги сме споделяли със събеседниците си, че сме против военна намеса срещу Иран. Нашият президент Реджеп Тайип Ердоган проведе телефонен разговор и с иранския президент Махмуд Пезешкян тази сутрин. И бихме искали да подчертаем още веднъж, че сме против прибягването до военни средства за разрешаване на проблемите. Вярваме, че такъв подход няма да проработи. Подкрепяме и защитаваме преговорите и дипломацията."

#САЩ #заплахи #Иран #преговори

Последвайте ни

ТОП 24

Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
1
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Какво време ни очаква през февруари?
2
Какво време ни очаква през февруари?
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
3
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
4
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи...
След 11 години постановиха окончателни присъди за служители на ДАИ за подкупи
5
След 11 години постановиха окончателни присъди за служители на ДАИ...
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
6
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
5
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
6
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката

Още от: Близък изток

Кризата САЩ – Иран: Техеран активизира дипломацията
Кризата САЩ – Иран: Техеран активизира дипломацията
Петролна блокада, военни удари или преговори - какво предстои в конфликта САЩ - Иран? Петролна блокада, военни удари или преговори - какво предстои в конфликта САЩ - Иран?
Чете се за: 05:10 мин.
Ще включи ли ЕС Иранската революционна гвардия в списъка с терористични организации? Ще включи ли ЕС Иранската революционна гвардия в списъка с терористични организации?
Чете се за: 03:02 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран, отговорът на Техеран - "С пръст сме на спусъка" "Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран, отговорът на Техеран - "С пръст сме на спусъка"
Чете се за: 04:45 мин.
Рубио: Режимът в Техеран е по-слаб от всякога Рубио: Режимът в Техеран е по-слаб от всякога
Чете се за: 01:37 мин.
Напрежение САЩ - Иран: Тръмп отново със заплаха, Техеран отказва преговори Напрежение САЩ - Иран: Тръмп отново със заплаха, Техеран отказва преговори
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир, причинил фаталната катастрофа край Телиш
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора на тир,...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева е съгласна да стане служебен премиер Пето "да": Зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева е съгласна да стане служебен премиер
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София "Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за шест села в...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
С вяра в сърцето: Историята на отец Емануил, който се отказа от...
Чете се за: 04:32 мин.
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ