Иран към САЩ: Преговори не се започват със заплахи

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че военните удари не са решение и че Техеран е готов да поднови преговорите със Съединените щати, но те трябва да бъдат честни и основани на взаимно уважение.
Американският президент Доналд Тръмп каза снощи, че планира да разговаря с иранците, без да даде подробности. В същото време, Тръмп изпрати военна армада начело със самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" в района на Близкия изток - като каза, че се надява да не трябва да я използва. Арагчи, който е на посещение в Турция, каза, че Съединените щати изпращат противоречиви сигнали. Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че вчера е провел разговор с американския специален пратеник Стив Уиткоф и ще продължи да говори с американците - с цел насърчаване на преговорите за намиране на начин - да се избегне военен конфликт.
Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Американската администрация поиска преговори посредством различни посредници и продължава да повтаря това си искане. И ние нямаме проблем с това да подновим преговорите. Но преговори не се започват със заплахи, така че те първо трябва да оставят заплахите настрана... Ако искат честни и равнопоставени преговори, Ислямската република не се е отказала от дипломацията."
Хакан Фидан, министър на външните работи на Турция: "Винаги сме споделяли със събеседниците си, че сме против военна намеса срещу Иран. Нашият президент Реджеп Тайип Ердоган проведе телефонен разговор и с иранския президент Махмуд Пезешкян тази сутрин. И бихме искали да подчертаем още веднъж, че сме против прибягването до военни средства за разрешаване на проблемите. Вярваме, че такъв подход няма да проработи. Подкрепяме и защитаваме преговорите и дипломацията."