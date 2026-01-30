Иран към САЩ: Преговори не се започват със заплахи

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че военните удари не са решение и че Техеран е готов да поднови преговорите със Съединените щати, но те трябва да бъдат честни и основани на взаимно уважение.

Американският президент Доналд Тръмп каза снощи, че планира да разговаря с иранците, без да даде подробности. В същото време, Тръмп изпрати военна армада начело със самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" в района на Близкия изток - като каза, че се надява да не трябва да я използва. Арагчи, който е на посещение в Турция, каза, че Съединените щати изпращат противоречиви сигнали. Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че вчера е провел разговор с американския специален пратеник Стив Уиткоф и ще продължи да говори с американците - с цел насърчаване на преговорите за намиране на начин - да се избегне военен конфликт.

Абас Арагчи, министър на външните работи на Иран: "Американската администрация поиска преговори посредством различни посредници и продължава да повтаря това си искане. И ние нямаме проблем с това да подновим преговорите. Но преговори не се започват със заплахи, така че те първо трябва да оставят заплахите настрана... Ако искат честни и равнопоставени преговори, Ислямската република не се е отказала от дипломацията."