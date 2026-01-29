"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран, отговорът на Техеран - "С пръст сме на спусъка"

Напрежение в Близкия изток след вчерашната поредна заплаха на Доналд Тръмп към Иран, че може да бъдат нанесени американски удари. От Техеран отговориха, че имат готовност както за ответен удар, така и за преговори с Вашингтон. На този фон, след противоречивата информация за броя на жертвите по време на иранските протести, външните министри от ЕС обсъждат дали да наложат нови санкции, включително да обявят Иранската Революционна гвардия за терористична организация.

"Ако сееш вятър, ще жънеш буря" - антиамериканското послание на Техеран. Подновената размяна на закани между Иран и Съединените щати започна с вчерашното изявление на Доналд Тръмп, че армада, по-голяма от тази, изпратена във Венецуела, вече е в Близкия изток и е готова да нанесе удар. Американският лидер все пак не изключи преговори с Ислямската република.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Надявам се, че Иран бързо "ще седне на масата" и ще договорим справедлива и разумна сделка - без ядрени оръжия - сделка, която ще е добра за всички страни. Времето изтича!"

В Близкия изток вече е самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" и съпровождащи го миноносци. Сателитни снимки разкриват и струпването на военна техника в най-голямата американска база в региона - катарската "Ал Удейд". Според военни експерти в базата са доставени системи за противовъздушна отбрана и изтребители F-15. Твърди се още, че над иранското въздушно пространство са прелетели американски дронове и разузнавателни самолети "Посейдон".

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Режимът в Техеран вероятно е по-слаб от всякога и основният им проблем е, че всъщност не могат да отговорят на исканията на протестиращите. Икономиката им е срината, а причина е, че изразходват всичките си средства за производство на оръжия и спонсориране на терористични групировки, вместо да работят за отмяна на санкциите, наложени на страната им."

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че страната му има готовност за всякакви сценарии.

Абас Арагчи, външен министър на Иран: "Нашите въоръжени сили са готови, с пръст на спусъка, да отговорят мощно и незабавно на всяка агресия срещу нашите земя, небе и море. Научихме безценни уроци от 12-дневната война и вече можем да нанасяме по-бърз и категоричен отговор. Иран винаги е бил "за" двустранно изгодна и справедлива ядрена сделка. Нашата ядрена програма е за мирни цели. Никога не сме имали за цел да притежаваме ядрени оръжия."

Иран е във фокуса и на европейските външни министри, които заседават в Брюксел. Франция отмени ветото си върху обявяването на Иранската Революционна гвардия за терористична организация. Очаква се решението да бъде взето още днес.

Кая Калас, върховен представител на ЕС за външната политика и сигурността: "Това ще постави Иранската Революционна гвардия на едно ниво с "Ал Кайда", "Хамас" и "Ислямска държава". Когато се държиш като терорист, трябва и да бъдеш третиран като такъв. Всички видяхме огромния брой на жертвите по време на протестите и суровите мерки на режима. Ето защо изпращаме послание - ако оказваш натиск върху хората, ще платиш цена."

Макар и знакови, санкциите срещу Гвардията са със символичен характер, тъй като и сега срещу Иран има наложени мерки. От Брюксел уточняват, че дипломатическите канали с Техеран не са прекъснати.