БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 01:20 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран, отговорът на Техеран - "С пръст сме на спусъка"

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Запази

В Близкия изток вече е самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" и съпровождащи го миноносци

времето изтича тръмп ултиматум иран
Слушай новината

Напрежение в Близкия изток след вчерашната поредна заплаха на Доналд Тръмп към Иран, че може да бъдат нанесени американски удари. От Техеран отговориха, че имат готовност както за ответен удар, така и за преговори с Вашингтон. На този фон, след противоречивата информация за броя на жертвите по време на иранските протести, външните министри от ЕС обсъждат дали да наложат нови санкции, включително да обявят Иранската Революционна гвардия за терористична организация.

"Ако сееш вятър, ще жънеш буря" - антиамериканското послание на Техеран. Подновената размяна на закани между Иран и Съединените щати започна с вчерашното изявление на Доналд Тръмп, че армада, по-голяма от тази, изпратена във Венецуела, вече е в Близкия изток и е готова да нанесе удар. Американският лидер все пак не изключи преговори с Ислямската република.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Надявам се, че Иран бързо "ще седне на масата" и ще договорим справедлива и разумна сделка - без ядрени оръжия - сделка, която ще е добра за всички страни. Времето изтича!"

В Близкия изток вече е самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" и съпровождащи го миноносци. Сателитни снимки разкриват и струпването на военна техника в най-голямата американска база в региона - катарската "Ал Удейд". Според военни експерти в базата са доставени системи за противовъздушна отбрана и изтребители F-15. Твърди се още, че над иранското въздушно пространство са прелетели американски дронове и разузнавателни самолети "Посейдон".

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Режимът в Техеран вероятно е по-слаб от всякога и основният им проблем е, че всъщност не могат да отговорят на исканията на протестиращите. Икономиката им е срината, а причина е, че изразходват всичките си средства за производство на оръжия и спонсориране на терористични групировки, вместо да работят за отмяна на санкциите, наложени на страната им."

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че страната му има готовност за всякакви сценарии.

Абас Арагчи, външен министър на Иран: "Нашите въоръжени сили са готови, с пръст на спусъка, да отговорят мощно и незабавно на всяка агресия срещу нашите земя, небе и море. Научихме безценни уроци от 12-дневната война и вече можем да нанасяме по-бърз и категоричен отговор. Иран винаги е бил "за" двустранно изгодна и справедлива ядрена сделка. Нашата ядрена програма е за мирни цели. Никога не сме имали за цел да притежаваме ядрени оръжия."

Иран е във фокуса и на европейските външни министри, които заседават в Брюксел. Франция отмени ветото си върху обявяването на Иранската Революционна гвардия за терористична организация. Очаква се решението да бъде взето още днес.

Кая Калас, върховен представител на ЕС за външната политика и сигурността: "Това ще постави Иранската Революционна гвардия на едно ниво с "Ал Кайда", "Хамас" и "Ислямска държава". Когато се държиш като терорист, трябва и да бъдеш третиран като такъв. Всички видяхме огромния брой на жертвите по време на протестите и суровите мерки на режима. Ето защо изпращаме послание - ако оказваш натиск върху хората, ще платиш цена."

Макар и знакови, санкциите срещу Гвардията са със символичен характер, тъй като и сега срещу Иран има наложени мерки. От Брюксел уточняват, че дипломатическите канали с Техеран не са прекъснати.

#ултиматуми #Доналд Тръмп #САЩ #Иран #Техеран

Последвайте ни

ТОП 24

Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
1
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
2
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
3
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да"
4
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък
6
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" -...

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Близък изток

Рубио: Режимът в Техеран е по-слаб от всякога
Рубио: Режимът в Техеран е по-слаб от всякога
Напрежение САЩ - Иран: Тръмп отново със заплаха, Техеран отказва преговори Напрежение САЩ - Иран: Тръмп отново със заплаха, Техеран отказва преговори
Чете се за: 01:57 мин.
Нетаняху заплаши Иран Нетаняху заплаши Иран
Чете се за: 00:50 мин.
Предупреждение към Иран: Армадата на САЩ пристигна в Близкия изток Предупреждение към Иран: Армадата на САЩ пристигна в Близкия изток
Чете се за: 01:05 мин.
Хамас върна тялото на последния израелски заложник Хамас върна тялото на последния израелски заложник
Чете се за: 01:02 мин.
Израелска операция – издирват последния заложник в Газа Израелска операция – издирват последния заложник в Газа
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си активи на американската "Карлайл Груп"
"Лукойл" се е съгласил да продаде чуждестранните си...
Чете се за: 00:45 мин.
Икономика
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство 1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран, отговорът на Техеран - "С пръст сме на спусъка" "Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран, отговорът на Техеран - "С пръст сме на спусъка"
Чете се за: 04:30 мин.
По света
16 души са задържани в София, Брезник и Търговище при спецоперация на ГДБОП срещу нелегалната миграция (СНИМКИ) 16 души са задържани в София, Брезник и Търговище при спецоперация на ГДБОП срещу нелегалната миграция (СНИМКИ)
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Крум Зарков влиза в надпреварата за лидер на БСП с призив за...
Чете се за: 03:35 мин.
Политика
НА ЖИВО: Парламентът разглежда на първо четене промяна в Изборния...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ