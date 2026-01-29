БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Средно 118 часа годишно губят в задръствания пловдивчани

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пловдив се оказва един от най-натоварените градове у нас. Според данни на нидерландска компания за транспортен и навигационен софтуер градът заема 16-о място сред градовете с най-сериозен трафик в Европа. На какво се дължи това и какви мерки могат да се вземат за намаляване на задръстванията?

Заради онлайн обучението на учениците в Пловдив и въведената грипна епидемия, трафикът днес е малко по-спокоен. Въпреки това, за втора поредна година, Пловдив попада в топ 20 на класацията на нидерландската компания. Миналата година градът беше на 6-о място по задръствания, тази година е на 16-о. Оказва се, че средно 118 часа годишно пловдивчани губят в задръствания, а средната скорост е под 22 км/ч. В някои пикови часове се оказва по-лесно пловдивчани да тръгнат пеш, за да достигнат до работните си места, отколкото да се качат на автомобил.

Какви мерки обаче взима общината?

Николай Душков, заместник-кмет по транспорта в Пловдив: „Както можем да видим, когато нямаме ученици, задръствания почти няма. Всички знаем, че нашият град е около 102 кв. км, че сме притиснати от две други общини, чиито административни центрове се намират в града и това допринася всеки ден около 300 000 автомобила да влизат и излизат в Пловдив. Мерките, които предприемаме, са следните: в момента върви, подписването, вече е на лице, възлагането е дадено вчера за новия генерален план за организация на движението. Той ще ни даде отговори на много въпроси, които имаме ние и всеки, който следи подобна статистика и е част от трафика.

Според Душков не може да се говори за разширение на пътната мрежа в Пловдив.

"Имаме няколко основни булеварда – север-юг и няколко изток-запад – които са с по две ленти в по-голямата част на движението, и там градският транспорт няма как да бъде обособен с бус ленти. Имаме и нова обществена поръчка за градския транспорт, където сме заложили високи критерии. С тези критерии за по-чисти превозни средства, за обслужване на хората и за вътрешното пространство на автобусите, се надяваме пловдивчани да започнат да използват повече градския транспорт, както и гостите на града."

От общината се надяват да направят градския транспорт по-привлекателен.

"Ще имат униформи, вътре ще бъде по-чисто, ще има видеонаблюдение, рейсовете ще имат рампи за хора в неравностойно положение и ще се спазва редът на спиране по спирките. Всеки ден в КАТ се регистрират по 100-120 нови автомобила. По-голямата си част светофарните уредби са „умни“ – около 100–130 в града. Нямаме възможност за кръгови движения на повечето места поради гъстонаселеността на града и ограниченото пространство. Зелените вълни на част от булевардите са факт, макар и частично, защото безопасността остава приоритет пред пропускливостта."

Що се отнася до проблемното Околовръстно шосе Душков коментира:

"В момента се изгражда частта от кръговото на „Асенов градско шосе“ посока Ягодово, която ще свърже източната част и ще даде възможност на автомобилите, които не искат да преминават през града, да го заобикалят."

Вижте прякото включване на Антоанета Андреева

#118 часа #пловдивчани #задръстване #трафик

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
2
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първото "да"
4
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" - този петък
6
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" -...

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Регионални

Русенската трапезария на БЧК търси подкрепа от местната общност
Русенската трапезария на БЧК търси подкрепа от местната общност
Заради кризата с боклука - СОС обсъжда идеята за освобождаване от такса смет Заради кризата с боклука - СОС обсъжда идеята за освобождаване от такса смет
Чете се за: 00:40 мин.
Парамедици в Столичната пожарна: Как се включват в кризисните ситуации? Парамедици в Столичната пожарна: Как се включват в кризисните ситуации?
Чете се за: 00:30 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
Чете се за: 02:57 мин.
Заради аварии: Част от София без парно и топла вода Заради аварии: Част от София без парно и топла вода
Чете се за: 00:50 мин.
Пуснаха под гаранция от 10 000 евро обвинен в трафик на наркотици за 4,6 млн. лева Пуснаха под гаранция от 10 000 евро обвинен в трафик на наркотици за 4,6 млн. лева
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
НА ЖИВО: Парламентът ще обсъди проект на решение за придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси НА ЖИВО: Парламентът ще обсъди проект на решение за придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Консултациите за служебен премиер продължават Консултациите за служебен премиер продължават
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Грипната вълна в страната - днес решават дали да удължат епидемията в Бургас Грипната вълна в страната - днес решават дали да удължат епидемията в Бургас
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Заради аварии: Част от София без парно и топла вода
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Войната в Украйна: Зеленски с критики към Кличко заради енергийната...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Буря с жертви в Португалия: 850 000 домакинства са без ток
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ