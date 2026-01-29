Средно 118 часа годишно губят в задръствания пловдивчани

Пловдив се оказва един от най-натоварените градове у нас. Според данни на нидерландска компания за транспортен и навигационен софтуер градът заема 16-о място сред градовете с най-сериозен трафик в Европа. На какво се дължи това и какви мерки могат да се вземат за намаляване на задръстванията?

Заради онлайн обучението на учениците в Пловдив и въведената грипна епидемия, трафикът днес е малко по-спокоен. Въпреки това, за втора поредна година, Пловдив попада в топ 20 на класацията на нидерландската компания. Миналата година градът беше на 6-о място по задръствания, тази година е на 16-о. Оказва се, че средно 118 часа годишно пловдивчани губят в задръствания, а средната скорост е под 22 км/ч. В някои пикови часове се оказва по-лесно пловдивчани да тръгнат пеш, за да достигнат до работните си места, отколкото да се качат на автомобил.

Какви мерки обаче взима общината?

Николай Душков, заместник-кмет по транспорта в Пловдив: „Както можем да видим, когато нямаме ученици, задръствания почти няма. Всички знаем, че нашият град е около 102 кв. км, че сме притиснати от две други общини, чиито административни центрове се намират в града и това допринася всеки ден около 300 000 автомобила да влизат и излизат в Пловдив. Мерките, които предприемаме, са следните: в момента върви, подписването, вече е на лице, възлагането е дадено вчера за новия генерален план за организация на движението. Той ще ни даде отговори на много въпроси, които имаме ние и всеки, който следи подобна статистика и е част от трафика.

Според Душков не може да се говори за разширение на пътната мрежа в Пловдив.

"Имаме няколко основни булеварда – север-юг и няколко изток-запад – които са с по две ленти в по-голямата част на движението, и там градският транспорт няма как да бъде обособен с бус ленти. Имаме и нова обществена поръчка за градския транспорт, където сме заложили високи критерии. С тези критерии за по-чисти превозни средства, за обслужване на хората и за вътрешното пространство на автобусите, се надяваме пловдивчани да започнат да използват повече градския транспорт, както и гостите на града."

От общината се надяват да направят градския транспорт по-привлекателен.

"Ще имат униформи, вътре ще бъде по-чисто, ще има видеонаблюдение, рейсовете ще имат рампи за хора в неравностойно положение и ще се спазва редът на спиране по спирките. Всеки ден в КАТ се регистрират по 100-120 нови автомобила. По-голямата си част светофарните уредби са „умни“ – около 100–130 в града. Нямаме възможност за кръгови движения на повечето места поради гъстонаселеността на града и ограниченото пространство. Зелените вълни на част от булевардите са факт, макар и частично, защото безопасността остава приоритет пред пропускливостта."

Що се отнася до проблемното Околовръстно шосе Душков коментира:

"В момента се изгражда частта от кръговото на „Асенов градско шосе“ посока Ягодово, която ще свърже източната част и ще даде възможност на автомобилите, които не искат да преминават през града, да го заобикалят."

