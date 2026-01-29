Рубио: Режимът в Техеран е по-слаб от всякога

Външните министри от ЕС се събират днес в Брюксел, за да обсъдят ситуацията в Украйна и напрежението в Близкия Изток.



Часове преди срещата Франция даде сигнал, че вече би подкрепила обявяването на иранската Революционна гвардия за терористична организация. Подобен ход би бил по-скоро символичен, тъй като и сега са в сила санкции от европейска страна. Не стихва и напрежението между САЩ и Иран, след като вчера американският президент предупреди Техеран, че времето за сключване на сделка изтича. В Близкия изток вече е голяма американска армада, която по думите на Доналд Тръмп е готова бързо да осъществи мисията си. Американски официален представител съобщи, че Тръмп все още не е взел категорично решение дали да нанесе удари срещу Иран.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: "Режимът в Техеран вероятно е по-слаб от всякога и основният им проблем е, че те всъщност не могат да отговорят на исканията на протестиращите. Икономиката им е срината, а причина за това е фактът, че изразохдват всичките си средства за производство на оръжия и спонсориране на терористични групировки, вместо да направят така, че да се преборят със санкциите, наложени на страната им."