Заради аварии: Част от София без парно и топла вода

У нас
Аварии спряха топлоподаването в централната част на София. Без топла вода и парно от вчера са абонатите в района на НДК, части от бул. "Витоша" и улиците "Бисер" и "Калиакра".

Очаква се топлоподаването да се възстанови до 9:30 часа днес, посочват от "Топлофикация" – София. Поради авария парно и топла вода все още нямат и абонатите на дружеството района на булевардите: "Васил Левски", "Ген. Данаил Николаев", "Евлоги и Христо Георгиеви" и "Цар Освободител".

Очаква се топлоподаването да бъде възстановено към 18.00 ч. днес.

Припомняме, че заради честите аварии в столицата КЕВР започна извънредна проверка на „Топлофикация – София“.

