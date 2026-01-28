"Амазон" съкращава 16 000 корпоративни работни места по света

Разследване в Италия разкри нерегламентирани наблюдения на служители на компанията
Американският технологичен гигант за онлайн търговия Amazon потвърди съкращенията на 16 000 корпоративни работни места по света. Така компанията завършва план за около 30 000 уволнения от октомври насам. Целта е да се премахнат неефективните бизнеси.
На този фон разследване на италианската обществена телевизия RAI показа разкрития за системно наблюдение, сплашване и събиране на лични данни в логистични центрове на компанията в Италия. Компанията е следяла дори посещенията в тоалетната. От Amazon отричат обвиненията, а Инспекцията по труда вече извършва проверки.
Служители от логистичните центрове на Amazon в Италия отправят сериозни обвинения към компанията заради масово наблюдение и сплашване. По думите им ръководството използва специализиран софтуер, който следи работата им, включително почивки и посещения до тоалетната.
Кристиано Бонели, национален секретар на UGL - Логистични услуги: "Около 90% от сигналите са свързани с времето, прекарано в тоалетната. Казват ѝ: "Виж, стояла си прекалено дълго, как ще го обясниш?"
Разследването показва и още по-шокиращи свидетелства.
Кристиан Костанца, бивш тийм лидер в Amazon: "Имаше много служители, които виждаха двама съмнителни мъже да ги следват бавно всеки път, когато отиваха до тоалетната. Проверяваха кога влизат, кога излизат и след това ги питаха: "Защо ви отне толкова време?"
Според свидетелствата системата за вътрешна комуникация също е използвана като инструмент за психологически натиск.
Кристиан Костанца, бивш тийм лидер в Amazon: "Има монитори, на които би трябвало да изскачат съобщения, които са чисто информативни и само при необходимост. С времето те се превърнаха в инструмент за сплашване: "Днес си бавен. Какво става?"
Съществувавали и т.нар. вътрешни "досиета" – бази данни с лична информация за служителите.
служител на Amazon: "Има натрупване на лични данни, защото Amazon създава реални файлове, в които вписва информация за служителите. Това е нещо като вътрешно досие."
Според експерти по трудово право това е в пряко нарушение на закона.
Джордано Бруно, бивш директор на Италианската инспекция по труда: "Не е позволено да се събира каквато и да е информация, свързана с личния или семейния живот, включително здравословното състояние."
В тези бази данни служителите били класирани, а някои от тях били маркирани като кандидати за т.нар. "стратегия за освобождаване".
бивш служител на Amazon: "Това е, когато идентифицираш човек, когото не искаш в организацията си, и започваш да търсиш повод да го уволниш."
В официален отговор до RAI, Amazon отрича да събира лични данни за служителите си и заявява, че използваният софтуер е "ключов инструмент за управление на оперативните процеси".