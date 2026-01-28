Документи от личния архив на княз Батенберг стават част от българското историческо наследство

Нови документи и предмети от личния архив на първия български княз Александър Батенберг стават част от българското историческо наследство. Дарението беше направено днес в Българския културен институт във Виена от един от наследниците на фамилията - Михаел Грьолер.

Сред значимите придобивки на агенцията са печатът на първия български княз, снимки на княза със съпругата му, фотографии от участието му в Руско-турската война и посрещането му в България, снимка на щандарта на княза.

Важни документи са и писмата до него от председателя на Народното събрание през 1891 г. Петър Славков и от министър-председателя Стефан Стамболов. Основна заслуга за придобиването на новия фонд от страна на българската държава има проф. Румяна Конева.