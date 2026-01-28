БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"В търсене на потънали светове": Какво откриват водолазите по дъното на Черно море?

Мария Чернева
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Силно морско вълнение извади на плажа между Поморие и Ахтопол останки от древни селища. Подобни разкрития се случват навсякъде по света, отбелязва в свой доклад ЮНЕСКО и това се свързва по-честите екстремни прояви на климатичните промени. Как откритията на подводните археолози допълват историята по нашите земи – гледайте във филма "В търсене на потънали светове", тази вечер, в рубриката "В кадър". Автор Мария Чернева, оператор Анна Андреева, режисьор Ара Хухасян.

Една силна буря събуди мощни вълни. А те извадиха от дъното останки от отдавна потънали светове.

Атанас Чифильонов, водолаз: "Брадва или чук. Според мен еленов рог е това. Което показва много древна историята тук. То си личи по набраздяването отстрани."

гл. ас. д-р Найден Прахов, ръководител на Център за подводна археология: "Обаче виж, тук има миди. Стояла е на повърхността дълго време. Ракушки."

- На дъното е стояла. Това е от къде излезе?

Атанас Чифильонов, водолаз: "Там, пак на същото място."

гл. ас. д-р Найден Прахов, ръководител на Център за подводна археология: "Тези по всяка вероятност са бронзова епоха."

Атанас Чифильонов, водолаз: "Ето това е интересно, което ти казах, като зъбчато колело. Има... даже си помислих, че са написали годината. Майтап си правя… Има някакви като шарки."

гл. ас. д-р Найден Прахов, ръководител на Център за подводна археология: "Но страхотни фрагменти."

Керамиката е черна, специфична за бронзовата епоха. Фрагменти от нея са разпилени от вълните на три километра по плажната ивица. Те заедно с парчетата дърво проядени от скалопробивачи подсказват, че недалеч, под водата се крие голямо селище, може би дори две обитавани от предците ни преди близо 6 хиляди години. Но окритието съвсем не е случайно и неочаквано.

Атанас Чифильонов, водолаз: "Като закономерност, след голяма морска буря или по-силно волнение, по брега излизат разни находки. Без значение от кой период. Важно е да са в морето. Морето е изваждано на брега."

- Говорите така все едно...

Атанас Чифильонов, водолаз: "На мен това ми е хоби."

гл. ас. д-р Найден Прахов, ръководител на Център за подводна археология: "На много места по света се случва това нещо. Археологически обекти, които са засегнати в следствие на по-интензивни бури, течения, променили се течения или много силни бури, което се обяснява с климатичните промени."

Затова учените да нащрек, но за да не пропуснат знаците на морето привличат и обучават водолази по цялото крайбрежие.

гл. ас. д-р Найден Прахов, ръководител на Център за подводна археология: "Защото те са много повече от нас. Ние сме вероятно подводните археологи в България са не повече от 10-ина души."

Но да открият сега къде е селището, е по трудната задача. То вероятно е подобно на това, което археолозите вече проучват на дъното на созополкото пристанище. На 8-9 метра дълбочина, колкото се е вдигнало нивото на водата от това време. Трябва да се сканират огромни площи, разкопките не са от лесните. Но ще отворят широко една врата към непознати светове.

