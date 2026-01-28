Необичайно състезание с коли в кал в Англия

В Англия се проведе необичайно състезание с коли в кал, където уменията и точните движения са по-важни от скоростта. В този спорт колите преминават през трудни участъци, а победител е този с най-малко наказателни точки.

Всеки автомобил е с шофьор и спътник, който мести тежестта на тялото си, за да помогне за по-добро сцепление. Финалът „златна звезда“ се проведе край Крюкърн при тежки условия заради дъжд и хлъзгава кал.

Победителят Томас Брикнел каза, че най-голямото привличане е предизвикателството да запазиш сцепление и да стигнеш възможно най-далеч.