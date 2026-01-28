Учени разработват идея за самоизяждащ се космически апарат

Учени и инженери разработват концепция за космически апарат, който изяжда част от себе си по време на полет, за да става по-лек и да пътува по-далеч. Създателят на проекта обяснява, че резервоарът е от материал, който може да се изразходва от двигателя, така че накрая да не остава тежък празен резервоар.

Спестената маса може да се използва за повече полезен товар или за по-енергичен полет към трудни орбити. Проектът е подкрепен от Британската космическа агенция и се разработва с партньори във Франция.

Идеята е да помогне на по-малки мисии, университети и стартиращи компании да достигнат до обикновено скъпи космически дестинации.