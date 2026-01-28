Интерактивна карта показва всички български читалища

Създадена е нова дигитална онлайн карта, показваща всички 3597 народни читалища в страната. Тя предоставя информация за местоположението, контактите и културните дейности на всяко читалище. Картата е разработена с помощта на учени, доброволци и организации.

Част от информацията е събирана ръчно, тъй като досега не е съществувал пълен списък. Целта на новата карта е да подпомогне деца, учители, родители и общности да откриват по-лесно местата, където се съхраняват българските традиции, книги, музика и театър.