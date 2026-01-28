Кая Калас: НАТО трябва да стане по-европейско, ако иска да запази силата си

Германия предлага Европейски съюз на две скорости, за да се улесни гъвкаво вземане на решения при геополитически сътресения.

Идеята е била обсъдена на ниво министри чрез видеоконферентна връзка с представители на Франция, Полша, Испания, Италия и Нидерландия. Идеята на Берлин е ключови проекти да се реализират без съгласието на всички страни членки. Тя идва след подигравки от амдинистрацията на Доналд Тръмп за бавното вземане на решения в ЕС. Европа вече не е основен център на тежестта за Вашингтон, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас. В рамките на конференция в Брюксел, посветена на европейската отбрана, еврокомисар Андрюс Кубилюс призова повече решения в Европа да се вземат съвместно, а не на национално равнище.