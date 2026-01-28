БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

Кая Калас: НАТО трябва да стане по-европейско, ако иска да запази силата си

По света
Кая Калас: НАТО трябва да стане по-европейско, ако иска да запази силата си
Германия предлага Европейски съюз на две скорости, за да се улесни гъвкаво вземане на решения при геополитически сътресения.

Идеята е била обсъдена на ниво министри чрез видеоконферентна връзка с представители на Франция, Полша, Испания, Италия и Нидерландия. Идеята на Берлин е ключови проекти да се реализират без съгласието на всички страни членки. Тя идва след подигравки от амдинистрацията на Доналд Тръмп за бавното вземане на решения в ЕС. Европа вече не е основен център на тежестта за Вашингтон, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас. В рамките на конференция в Брюксел, посветена на европейската отбрана, еврокомисар Андрюс Кубилюс призова повече решения в Европа да се вземат съвместно, а не на национално равнище.

Кая Калас, върховен представител на ЕС по външната политика и сигурността: "САЩ ще останат партньор и съюзник на Европа, но трябва да се съобразим с новата реалност. Европа вече не е основен център на тежестта за Вашингтон. Това означава, че трябва да направим крачка напред. В историята няма велика сила, която да е преотстъпила оцеляването си и да е оцеляла. Сега, когато Съединените щати насочват вниманието си към чужбина и извън Европа, НАТО трябва да стане по-европейска, за да запази силата си."

