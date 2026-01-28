Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш

Тир помете автомобила и уби бившия кмет на Червен бряг Цветан Костадинов. Жестоката катастрофа стана до село Телиш близо до мястото, където загина и малката Сияна. Той е работел като анестезиолог в една от болниците в Плевен.

Тежката катастрофа става в 7.30 ч. тази сутрин, близо до Телиш.

Владимир Николов, окръжен прокурор на Плевен: "Водачът на товарната композиция, който е 46-годишен български гражданин от град Сандански, загубва контрол над управляваното от него превозно средство и рязко навлиза в насрещното платно."

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на тира са отрицателни. В досието му има 16 акта и 8 фиша за админисративни нарушения, книжката му е отнемана заради алкохол. Пръвоначалните данни сочат, че шофьорът е карал в рамките на ограничението. Основната версия за катастрофата е непочистен път.

Владимир Николов, окръжен прокурор на Плевен: "На място, тъй като и аз го посетих, се установява категорично, че има образуван тънък филм, тънко покритие от лед по асфалтовото покритие тъй като пътя е изключително хлъзгав."

Иван Иванов, министър на регионалното развитие в оставка: "АПИ е предприела всички необходими действия да осигури нормалното почистване на пътищата."

Загиналият шофьор в леката кола е анестезиологът д-р Цветан Костадинов - бивш директор на болницата в Червен бряг и бивш кмет на града, пътувал за работа към плевенска болница, където го чакали за операция.

В късния следобед от мястото на катастрофата бяха изтеглени камионът и смачканият автмобил. Камионът се е движил от Румъния през Русе и Плевен, в посока София

Екипът на лечебното заведение научил трагичната вест от публикация на Николай Попов, бащата на загиналата в същата отсечка 12-годишна Сияна. Д-р Костадинов е спасил стотици човешки животи, сега попада в черната статистика, която обезпокоително бързо насраства.

д-р Роберт Халваджиян, колега на д-р Цветан Костадинов: "Вчера работихме заедно с него и днес го чакахме в залата. Ще го запомня с невероятната му честност, откритост, безкрайното му чувство за хумор и добрината му."

Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики: "До момента от началото на годината 34 човека са загубили живота си при пътнотранспортни произшествия според актуалната статистика на МВР, което е с 21 повече спрямо януари месец миналата година."

Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики: "Видяхте сами, че ни чакат поредица от още дъждовни дни - това означава още катастрофи. Това се дължи както на поведението на водачите, разбира се, няма как да го потвърдим това нещо - по същия начин се дължи и на лошата инфраструктура."

През уикенда жители на Телиш и околните населени места организират протест заради поредната жертва в тази отсечка.

По темата работиха Иво Никодимов и Виктор Борисов