БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тир помете автомобила и уби бившия кмет на Червен бряг Цветан Костадинов. Жестоката катастрофа стана до село Телиш близо до мястото, където загина и малката Сияна. Той е работел като анестезиолог в една от болниците в Плевен.

Тежката катастрофа става в 7.30 ч. тази сутрин, близо до Телиш.

Владимир Николов, окръжен прокурор на Плевен: "Водачът на товарната композиция, който е 46-годишен български гражданин от град Сандански, загубва контрол над управляваното от него превозно средство и рязко навлиза в насрещното платно."

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на тира са отрицателни. В досието му има 16 акта и 8 фиша за админисративни нарушения, книжката му е отнемана заради алкохол. Пръвоначалните данни сочат, че шофьорът е карал в рамките на ограничението. Основната версия за катастрофата е непочистен път.

Владимир Николов, окръжен прокурор на Плевен: "На място, тъй като и аз го посетих, се установява категорично, че има образуван тънък филм, тънко покритие от лед по асфалтовото покритие тъй като пътя е изключително хлъзгав."

Иван Иванов, министър на регионалното развитие в оставка: "АПИ е предприела всички необходими действия да осигури нормалното почистване на пътищата."

Загиналият шофьор в леката кола е анестезиологът д-р Цветан Костадинов - бивш директор на болницата в Червен бряг и бивш кмет на града, пътувал за работа към плевенска болница, където го чакали за операция.

В късния следобед от мястото на катастрофата бяха изтеглени камионът и смачканият автмобил. Камионът се е движил от Румъния през Русе и Плевен, в посока София

Екипът на лечебното заведение научил трагичната вест от публикация на Николай Попов, бащата на загиналата в същата отсечка 12-годишна Сияна. Д-р Костадинов е спасил стотици човешки животи, сега попада в черната статистика, която обезпокоително бързо насраства.

д-р Роберт Халваджиян, колега на д-р Цветан Костадинов: "Вчера работихме заедно с него и днес го чакахме в залата. Ще го запомня с невероятната му честност, откритост, безкрайното му чувство за хумор и добрината му."

Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики: "До момента от началото на годината 34 човека са загубили живота си при пътнотранспортни произшествия според актуалната статистика на МВР, което е с 21 повече спрямо януари месец миналата година."

Диана Русинова, Европейски център за транспортни политики: "Видяхте сами, че ни чакат поредица от още дъждовни дни - това означава още катастрофи. Това се дължи както на поведението на водачите, разбира се, няма как да го потвърдим това нещо - по същия начин се дължи и на лошата инфраструктура."

През уикенда жители на Телиш и околните населени места организират протест заради поредната жертва в тази отсечка.

По темата работиха Иво Никодимов и Виктор Борисов

#катастрофа край Телиш

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
2
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
3
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
4
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
6
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Регионални

Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка
Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка
След зачестили случаи на измами: Кметицата на Смочево започна разяснителна кампания След зачестили случаи на измами: Кметицата на Смочево започна разяснителна кампания
Чете се за: 02:57 мин.
НАП на проверка по сигнал за увеличение на цената на парче пица НАП на проверка по сигнал за увеличение на цената на парче пица
Чете се за: 02:02 мин.
Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури
Чете се за: 02:42 мин.
Оставиха в ареста един от обвиняемите за убийството в Мадан Оставиха в ареста един от обвиняемите за убийството в Мадан
Чете се за: 01:50 мин.
Пролетни температури в Русе - измериха 14 градуса Пролетни температури в Русе - измериха 14 градуса
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Образователният министър: Имаме нужда от три пъти повече медицински...
Чете се за: 05:42 мин.
Общество
Защо? Как? С кого? Румен Радев на живо в "Панорама" -...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
"В търсене на потънали светове": Какво откриват...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Рязко падане на температурите, предстоят интензивни валежи и бури
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ