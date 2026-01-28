БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Марката "Нашата България" няма общо с президента (2017-2026 г.) Румен Радев

Това заявиха от пресофиса му за "По света и у нас"

Марката "Нашата България" няма общо с президента (2017-2026 г.) Румен Радев
Регистрацията на "Нашата България" няма нищо общо с президента (2017 - 2026 г.) Румен Радев. Това заявиха за "По света и у нас" от пресофиса му.

Справка в патентното ведомство показва, че вчера – на 27 януари, е внесена заявка за регистрация на търговска марка с името "Нашата България".

В заявката за регистрация се посочва, че сред дейностите, за които ще се използва марката са политически рекламни услуги, наемане на политически сътрудници, събиране на политически статистически данни, проучване на общественото мнение по политически въпроси, набиране на средства за политически цели.

