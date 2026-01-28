Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия

Народното събрание окончателно закри Комисията за противодействие на корупцията, като нейните функции бяха разделени между Сметната палата и ГДБОП. Спорният момент какво се случва с архивите на КПК, беше изчистен. Те ще бъдат предадени на ДАНС. В пленарната зала дебатът вместо законодателен спор, ескалира в чисто политически.

Още в началото на дебата от ПП- ДБ обвиниха управляващите, че се страхуват от една работеща антикорупционна комисия и затова вместо да я реформират, я закриват.

Лена Бориславова, ПП-ДБ: "Независимо правосъдие. Това са двете най-страшни думи за членовете и лидерите на ГЕРБ и "ДПС - Ново начало". Това са двете думи, срещу които е мобилизирана цялата им правна, юридическа и политическа мощ и смисъл на тяхното политическо съществуване. Затова и днес гледаме на второ четене, скоростно, закриване на антикорупционната комисия."

От ГЕРБ обвиха ПП-ДБ в къса памети им припомниха, че заедно са създали КПК.

Георги Кръстев, ГЕРБ-СДС: " Законопроектът КПК в крайна сметка сме го правили заедно. В момента вашите коалиционни партньори също имат законопроект, с който се преустановява съществуването на тази комисия. Вие как говорите за справедливост и правосъдие, когато вие организирахте ареста на лидера на опозицията."

От "Възраждане" направиха 15 предложения в 6 параграфа, които бяха отхвърлени от мнозинството, едно от които бе лице заемащо висши държавни длъжности да се задължи да подава имуществена декларация 5 години след като е напуснал поста.

Петър Петров, "Възраждане": "Заявката на този законопроект ГЕРБ да бори корупцията и конфликта на интерес, е някакъв оксиморон и звучи абсурдно. Ние смятаме, така както не работеше последните две години КПК за установяване на конфликт на интереси, е наивно да смятаме, че с промените това ще го направи Сметната плата и със същите служители."

Според "БСП - Обединена левица" закриването на КПК и преминаването на функциите и към два други държавни органа не решава въпроса с борбата срещу корупцията.

Наталия Киселова, "БСП - Обединена левица": "Комисията, която не беше създадена, ще бъде закрита.Законът ще бъде отменен, въпросът е как България се бори с корупцията. Как превентира тази неприятна дейност. Как се предотвратява конфликт на интереси и как да минимизираме тези явления в обществото. И този разговор не приключва със закриването на комисията която не беше създадена и с отмяната на закона."

От ПП-ДБ призоваха да не се вменяват на Сметната палата функции като разследването на конфликт на интереси.

Надежда Йорданова, ПП-ДБ: "Вие със своите действия не създавате условия за противодействие и борба с корупцията, напротив, замитате проблеми, задавате, създавате институционален хаос и вместо законодателни решения за противодействие на корупцията, вие приемате разпоредби, които ще доведат до съдействие и прикриване на корупцията."

В кулоарите на парламента ДБ алармира, че в момента се унищожават документи на КПК и ще подадат сигнал до МВР. Останалите парламентарни партии не се включиха в дебата.