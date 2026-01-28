Насилието сред деца и водната криза в Брезник на дневен ред в Комисия за прякото участие на гражданите

Депутатите от комисията за прякото участие на гражданите ще изслушат представители на образователното министерство и на МВР.



Поводът - последните публично оповестени случаи на насилие между деца в Благоевград, както и самоубийството на 18-годишен ученик след тормоз от учител в баташкото село Нова Махала.



По време на заседанието на комисията депутатите ще изслушат и граждани на Община Брезник във връзка с входирана от тях подписка. С нея се настоява държавата да предприеме незабавни мерки за трайно решение на водната криза в общината.