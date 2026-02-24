БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

За втори път днес: Отново затвориха пътя за Велинград заради свлякла се скална маса (СНИМКИ)

от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
У нас
Снимка: БНТ
Преди минути отново беше затворен пътят за Велинград заради свлякла се скална маса, която е затрупала платното. На място работи специализирана техника, която разчиства участъка. Няма пострадали.

Пътят ще остане затворен до цялостното му почистване. Отстраняват се и надвиснали над платното скали с цел предотвратяване на нови срутвания.

От фирмата, ангажирана с почистването, не дадоха срок за отваряне на трасето. При необходимост дейностите ще продължат и през нощта.

Екипи на полицейските управления в Септември и Велинград са разположени от двете страни на участъка и пренасочват автомобилите, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Обходните маршрути към курорта са през Пещера – Батак – Ракитово – Гара Костандово – Велинград, както и по пътя Белово – Юндола.

снимки: Ангел Узунов, БНТ

#пътя Велинград - Сърница #пътят Велинград - Сърница #свлечена скална маса #срутване на скална маса #паднала скална маса

