БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално пред БНТ: Николай Младенов за...
Чете се за: 13:35 мин.
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 03:02 мин.
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В "Референдум": 62% от българите не очакват честни избори

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази
референдум българите очакват честни избори
Слушай новината

62% от българите не очакват следващите избори да бъдат проведени честно. Това сочат данни от проучване на "Галъп интернешънъл болкан" за предаването „Референдум“. Едва 21 на сто от запитаните са на обратното мнение, а цели 17% се затрудняват да отговорят на въпроса.

Изборните правила са и сред сферите, в които, според запитаните, има нужда от най-голяма промяна. Те обаче са едва на трето място - след съдебната система и публичните финанси. След близо една година българите, за които правосъдието има нужда от реформи, са се увеличили – от 67% през декември 2025 г. до 73 на сто през февруари 2026 г. При публичните финанси има лек спад – от 49 на 43 на сто. За промяна в изборните правила през 2025 г. са се обявили 39 на сто от запитаните, а през тази – 40%.

Едва 9 на сто от българите смятат, че законите у нас се прилагат еднакво за всички. 46% отговарят на въпроса с категорично "не", а други 42 на сто с "по-скоро не".

#"Галъп интернешънъл болкан" #доверие #проучване #референдум #избори

Последвайте ни

ТОП 24

"Не искам да съм следващият баща със загинало дете на пътя": Жители настояват за основен ремонт на пътя Бургас - Каблешково
1
"Не искам да съм следващият баща със загинало дете на...
Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за случая "Петрохан"
2
Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Силна снежна буря връхлетя източното крайбрежие на САЩ
4
Силна снежна буря връхлетя източното крайбрежие на САЩ
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив
5
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Йордан Йовчев - властелинът на халките
6
Йордан Йовчев - властелинът на халките

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
2
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Общество

На среща в София: Поклон пред героизма на украинския народ и в памет на жертвите от войната
На среща в София: Поклон пред героизма на украинския народ и в памет на жертвите от войната
Съдът отказа да спре изпълнението на избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ Съдът отказа да спре изпълнението на избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ
Чете се за: 00:55 мин.
Шофьорът, причинил жестоката катастрофата на Околовръстното шосе в Пловдив, призна вината си Шофьорът, причинил жестоката катастрофата на Околовръстното шосе в Пловдив, призна вината си
Чете се за: 01:27 мин.
Наредиха детски обувки пред руското посолство в София по повод четвъртата годишнина на войната в Украйна Наредиха детски обувки пред руското посолство в София по повод четвъртата годишнина на войната в Украйна
Чете се за: 00:45 мин.
КНСБ: Районният съд в Пловдив отмени задържането на Тодор Капитанов КНСБ: Районният съд в Пловдив отмени задържането на Тодор Капитанов
Чете се за: 02:35 мин.
Първият щъркел пристигна в петричкото село Рупите Първият щъркел пристигна в петричкото село Рупите
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
4 години война в Украйна: Киев почете жертвите, Москва заговори за ядрен сблъсък 4 години война в Украйна: Киев почете жертвите, Москва заговори за ядрен сблъсък
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Показаха за първи път бункера, където Зеленски и кабинетът заседават в първите години от войната с Русия Показаха за първи път бункера, където Зеленски и кабинетът заседават в първите години от войната с Русия
Чете се за: 02:42 мин.
По света
В "Референдум": 62% от българите не очакват честни избори В "Референдум": 62% от българите не очакват честни избори
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
На среща в София: Поклон пред героизма на украинския народ и в...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Политически реакции след смяната на областните управители
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Специално пред БНТ: Николай Младенов за предизвикателствата пред...
Чете се за: 13:35 мин.
По света
Близо метър сняг затрупа източното крайбрежие на САЩ (СНИМКИ)
Чете се за: 00:57 мин.
САЩ и Канада
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ