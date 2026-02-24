БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Откриха бобри, блъснати от коли край река Марица

от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
откриха бобри блъснати коли река марица
Снимка: илюстративна
Два мъртви бобъра бяха открити на пътя между селата Милево и Мирово в пловдивската община Садово. Присъствието на застрашените от изчезване гризачи в близост до река Марица изненадало и местните хора и природолюбители, които се натъкнали на телата на животните.

Още днес представителите на водолюбивия вид бяха взети от специалисти, за да бъдат направени изследвания. Животните и първоначалните проби ще бъдат предоставени за анализ на екип от Националния природонаучен музей в София. Бобрите са застрашен от изчезване вид.

Популацията беше частично възстановена по поречието на Дунав преди 5 години. Разпространението им в Южна България, в близост до река Марица, се приема за сензация и от специалистите – зоолози и от изследователи на биоразнообразието.

Според доц. д-р Недко Недялков от Палеонтологичния музей в Асеновград зоната, в която са открити, е нетипично местообитание за бобрите. А телата са на възрастни индивиди, с тегло около 20 килограма, които могат да имат поколение.

Необикновената находка предизвика голям интерес в научните среди. Една от версиите е, че бобрите, които са активни през нощта, случайно са попаднали на пътя след като са избягали от частен зоокът. Друга хипотеза е, че скрита с години популация сега сменя местообитанията си заради пълноводието на реките.

