Кая Калас: Европа вече не е център на тежестта за Вашингтон

Европа вече не е основен център на тежестта за Вашингтон, заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.

реч пред участниците в годишната конференция на Европейската агенция по отбрана в Брюксел тя посочи, че Русия ще остане дългосрочна заплаха за сигурността, а Китай - дългосрочно предизвикателство в областта на икономиката и заради подкрепата за Русия във войната в Украйна.

Еврокомисарят по отбраната АндрюсКубилюс призова повече решения в областта на отбраната в Европа да се взимат съвместно, а не на национално равнище.

В реч пред участниците в конференцията еврокомисарят заяви още, че САЩ ще намалят военното си присъствие в Европа и това означава бързо постигане на независимост в отбраната.



