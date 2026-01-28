Депутатите гласуват закриватането на Антикорупционната комисия

Парламентът гласува на второ четене промени в Закона за сметната палата, с които окончателно се закрива Комисията за противодействия на корупцията.

Очакванията са, че в рамките на днешния ден Народното събрание окончателно ще закрие Комисията за противодействие на корупцията, като нейните функции се разделят на две части. Функцията, свързана с подаването на годишните декларации за конфликт на интереси, се прехвърля към Сметната палата. Разследващите функции на Антикорупционната комисия се прехвърлят на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Спорен бе въпросът между първо и второ четене какво се случва с архива на КПК. Окончателно архивът се предава на съответните органи, като документите по него няма да се унищожават, въпреки че първоначалното предложение беше такова. Иначе дебатът, който се разгоря в Народното събрание, вместо законодателен, беше чисто политически.