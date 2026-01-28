БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:12 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Депутатите гласуват закриватането на Антикорупционната комисия

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:32 мин.
Политика
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Парламентът гласува на второ четене промени в Закона за сметната палата, с които окончателно се закрива Комисията за противодействия на корупцията.

Очакванията са, че в рамките на днешния ден Народното събрание окончателно ще закрие Комисията за противодействие на корупцията, като нейните функции се разделят на две части. Функцията, свързана с подаването на годишните декларации за конфликт на интереси, се прехвърля към Сметната палата. Разследващите функции на Антикорупционната комисия се прехвърлят на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Спорен бе въпросът между първо и второ четене какво се случва с архива на КПК. Окончателно архивът се предава на съответните органи, като документите по него няма да се унищожават, въпреки че първоначалното предложение беше такова. Иначе дебатът, който се разгоря в Народното събрание, вместо законодателен, беше чисто политически.

Лена Бориславова- ПП-ДБ: "Независимо правосъдие - това са двете най-страшни думи за членовете и лидерите на ГЕРБ и "ДПС-Ново начало". Това са двете думи, срещу които е мобилизирана цялата им правни, юридическа и политическа мощ и смисъл на тяхното политическо съществуване. Затова и днес гледаме на второ четене скоростно закриване на антикорупционната комисия."

Георги Кръстев - ГЕРБ- СДС: "Уважаема госпожо Бориславова, вашата граница на лицемерието проста няма край. Законопроектът КПК в крайна сметка сме го правили заедно. В момента вашите коалиционни партньори също имат законопроект, с който се преустановява съществуването на тази комисия. Вие как говорите за справедливост и правосъдие, когато вие организирахте ареста на лидера на опозицията, вие Кирил Петков."

Петър Петров - "Възраждане: "Причината да взема реплика, госпожо Бориславова, защото не съм съгласен с вашето изказване - плод на политическа шизофрения. Законът за противодействие на корупцията и дейността на така наречената антикорупционна комисия беше приет от Народното събрание на 21 септември 2023 година, можете ли да излезете в дуплика и да посочите как гласувахте лично вие за този законопроект на две четения, как гласува цялата ви парламентарна група от ПП-ДБ тогава като част от договорката за тъй наречената конституционна съдебна реформа, която претърпя впоследствие крах в Конституционния съд."

Наталия Киселова - "БСП-Обединена левица": "Комисията, която не беше създадена, ще бъде закрита, тъй като ще бъде отменен. Въпросът е как България се бори с корупцията. Как превентира тази неприятна дейност, как се предотвратяват конфликтите на интереси и как да минимизираме тези явления в обществото. Този разговор не приключва със закриването на комисията, която не беше създадена, и с отмяната на закона."

Вижте повече в прякото включване на Николай Минков.

#Георги Кръстев # Наталия Киселова # Народно събрание #Лена Бориславова #Петър Петров

Последвайте ни

ТОП 24

Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната
1
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на прохода "Хаинбоаз"
2
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на...
Спортните събития, които бележат 2026 година
3
Спортните събития, които бележат 2026 година
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
4
Отряд "Кобра" обсади дома на Ицо Папата в Костинброд
Румен Радев: България има амбицията да участва активно в развитието на дигиталната свързаност
5
Румен Радев: България има амбицията да участва активно в развитието...
Росен Плевнелиев пред БНТ: Румен Радев абдикира от поста, за да се бори за властта и да стане премиер
6
Росен Плевнелиев пред БНТ: Румен Радев абдикира от поста, за да се...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: У нас

Окончателно: Съдът спря изграждането на цех за производство на каменна вата във Великотърновско
Окончателно: Съдът спря изграждането на цех за производство на каменна вата във Великотърновско
Краят на 20-годишна сага: Държавата придобива Античния театър "Сердика" Краят на 20-годишна сага: Държавата придобива Античния театър "Сердика"
Чете се за: 02:25 мин.
Кризата с боклука на София - приближаваме ли се до решение на проблема? Кризата с боклука на София - приближаваме ли се до решение на проблема?
Чете се за: 01:12 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен премиер Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен премиер
Чете се за: 02:32 мин.
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са заети Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са заети
Чете се за: 02:15 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен премиер
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ служебен...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са заети Грипната вълна се засилва: Половината болнични легла в Пловдив са заети
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите ще обсъдят на второ четене закриването на...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Повече от двойно увеличение на загиналите на пътя за януари тази...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
С 13 километра се е "стопила" опашката от чакащи тирове...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ