Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм

Руски дрон е ударил пътнически влак в Североизточна Украйна. Президентът Володимир Зеленски заклейми атаката като тероризъм.

Петима души са загинали при удара в района на Харков, който е причинил пожар в поне два от вагоните на влака.

Други трима души са загинали и поне 28 са били ранени при атаки в Одеса през последните две денонощия.

Повредена е пристанищна инфраструктура. Двама души са загинали и четирима са раненни и при атака в столицата Киев тази сутрин. Ударен е бил 17-етажен жилищен блок.