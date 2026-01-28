БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
20% от учениците в Пловдив са болни
Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм

Русия удари пътнически влак в Украйна, Зеленски - това е тероризъм
Руски дрон е ударил пътнически влак в Североизточна Украйна. Президентът Володимир Зеленски заклейми атаката като тероризъм.

Петима души са загинали при удара в района на Харков, който е причинил пожар в поне два от вагоните на влака.

Други трима души са загинали и поне 28 са били ранени при атаки в Одеса през последните две денонощия.

Повредена е пристанищна инфраструктура. Двама души са загинали и четирима са раненни и при атака в столицата Киев тази сутрин. Ударен е бил 17-етажен жилищен блок.

