С 13 километра се е "стопила" опашката от чакащи тирове на "Капитан Андреево"

Пореден ден продължава голяма опашка от тирове преди граничния пукт "Капитан Андреево" в посока Турция.

Все пак тя се е "стопила" до около 5-6 километра, при положение, че вчера вечерта достигаше 19 километра. На отделни места по магистрала "Марица" има паркирани тирове, които изчакват. За последното денонощие на пункта са обработени близо 2800 камиона, от които 1500 на трасе "изход". Максималният капацитет на пункта е 3000 тира на денонощие.

Яни Пейчев, началник на ГКПП “Капитан Андреево”: "Имаме създадена организация на територията на магистрала "Марица". Както има патрули от Гранична полиция, така има патрули от Национална полиция. Тяхната задача е да регулират движението, да не допускат изчакващите за проверка товарни автомобили да са извън прекъснатата лента, така наречена аварийна лента. И също така да не се създава предпоставка за пътно-транспортни произшествия и да не се пречи на останалите участници от движението."

Пейчев обясни, че интензивността на движение през пункта е увеличена и заради протестните действия на фермерите на територията на Гърция. За по-добрата организация на контрол и преминаване на тировете се организират регулярно работни срещи между българските граничари и колегите им от "Капъкуле".

"Регулярно провеждаме работни срещи, където набелязваме мерки за уеднаквяване на граничните проверки, техният синхрон, както от наша страна, така и от страната на ГКПП "Капъкуле". Имаме ангажирани служители от почиващи смени. Също така, имаме пренасочени служители от други регионални дирекции. И всичко това води до бързото обработване на товарните автомобили и в двете посоки. Но въпреки всичко, движението е изключително интензивно. Само ще кажа информативно за зрителите, че във вчерашния ден в 20.00 часа натрупването от товарни автомобили беше 19 км. на автомагистралата, а към този момент е 6 км. Това само по себе си показва ние каква организация за работа сме създали."

Очакванията са опашката да се стопи до края на седмицата.

В същото време от Камара на автомобилните превозвачи изпратиха позиция, в която алармират, че сериозните струпвания на тежкотоварни превозни средства на ГКПП „Капитан Андреево“ поставят шофьорите и бизнеса под голямо напрежение.

"Опашките от десетки километри, продължаващи с часове, изправят водачите пред неприемлив риск и създават условия за сериозни пътни произшествия. Вчера се случи тежък пътен инцидент, при който турски водач на камион се блъсна в последния тежкотоварен автомобил от опашката с чакащи превозни средства километри преди ГКПП „Капитан Андреево“. При удара шофьорът е загинал на място. Трагедията е поредното доказателство, че настоящата организация на движението на границата не гарантира безопасността на водачите и изисква незабавна промяна."

От Камарата на автомобилните превозвачи подчертават, че опашките в аварийната лента на пътя не са просто неудобство, а са заплаха за живота и здравето на шофьорите, особено при зимни условия.