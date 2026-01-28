БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж
Чете се за: 01:40 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

С 13 километра се е "стопила" опашката от чакащи тирове на "Капитан Андреево"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
От Камара на автомобилните превозвачи алармират, че сериозните струпвания на тежкотоварни превозни средства на границата поставят шофьорите и бизнеса под голямо напрежение

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Пореден ден продължава голяма опашка от тирове преди граничния пукт "Капитан Андреево" в посока Турция.

Все пак тя се е "стопила" до около 5-6 километра, при положение, че вчера вечерта достигаше 19 километра. На отделни места по магистрала "Марица" има паркирани тирове, които изчакват. За последното денонощие на пункта са обработени близо 2800 камиона, от които 1500 на трасе "изход". Максималният капацитет на пункта е 3000 тира на денонощие.

Яни Пейчев, началник на ГКПП “Капитан Андреево”: "Имаме създадена организация на територията на магистрала "Марица". Както има патрули от Гранична полиция, така има патрули от Национална полиция. Тяхната задача е да регулират движението, да не допускат изчакващите за проверка товарни автомобили да са извън прекъснатата лента, така наречена аварийна лента. И също така да не се създава предпоставка за пътно-транспортни произшествия и да не се пречи на останалите участници от движението."

Пейчев обясни, че интензивността на движение през пункта е увеличена и заради протестните действия на фермерите на територията на Гърция. За по-добрата организация на контрол и преминаване на тировете се организират регулярно работни срещи между българските граничари и колегите им от "Капъкуле".

"Регулярно провеждаме работни срещи, където набелязваме мерки за уеднаквяване на граничните проверки, техният синхрон, както от наша страна, така и от страната на ГКПП "Капъкуле". Имаме ангажирани служители от почиващи смени. Също така, имаме пренасочени служители от други регионални дирекции. И всичко това води до бързото обработване на товарните автомобили и в двете посоки. Но въпреки всичко, движението е изключително интензивно. Само ще кажа информативно за зрителите, че във вчерашния ден в 20.00 часа натрупването от товарни автомобили беше 19 км. на автомагистралата, а към този момент е 6 км. Това само по себе си показва ние каква организация за работа сме създали."

Очакванията са опашката да се стопи до края на седмицата.

В същото време от Камара на автомобилните превозвачи изпратиха позиция, в която алармират, че сериозните струпвания на тежкотоварни превозни средства на ГКПП „Капитан Андреево“ поставят шофьорите и бизнеса под голямо напрежение.

"Опашките от десетки километри, продължаващи с часове, изправят водачите пред неприемлив риск и създават условия за сериозни пътни произшествия. Вчера се случи тежък пътен инцидент, при който турски водач на камион се блъсна в последния тежкотоварен автомобил от опашката с чакащи превозни средства километри преди ГКПП „Капитан Андреево“. При удара шофьорът е загинал на място. Трагедията е поредното доказателство, че настоящата организация на движението на границата не гарантира безопасността на водачите и изисква незабавна промяна."

От Камарата на автомобилните превозвачи подчертават, че опашките в аварийната лента на пътя не са просто неудобство, а са заплаха за живота и здравето на шофьорите, особено при зимни условия.

"Те често остават блокирани с часове, без възможност да спазват правилата на ЕС относно времената за шофиране и почивки поради изтичане на работния им ден в придвижване на опашката. Отделна е и темата, че чакащите не разполагат с базови човешки нужди, включително достъп до санитарни помещения. Основният въпрос в тази ситуация не е дали превозните средства трябва да стоят в аварийната лента на магистралата, а защо се стига до това и какви са причините за сериозните забавяния при обработката на тежкотоварните автомобили на граничните пунктове с Република Турция. Осигуряването на безопасно и своевременно преминаване през границата е пряка отговорност на държавата. Затова считаме, че е наложително да се предприемат редица действия от страна на компетентните органи", пишат още в позицията си от организацията.

# ГКПП "Капитан Андреево" #опашки от тирове #капъкуле

