20% от учениците в Пловдив са болни

Грипна епидемия от днес в област Пловдив. Учениците минават на онлайн обучение до 6 февруари.

Най-много болни има във възрастовата група от 0 до 4 г. и от 5 до 15 г.

д-р Аргир Аргиров – директор на Регионална здравна инспекция - Пловдив: "Учиниците, които отсъстваха през миналата седмица от училище бяха над 20%. Рязко скочи броят на учителите, които са заразени - от 7% на 20% до 26 януари. От 23 януари справката за разболелите се деца от грип беше около 200 на 10 000. Вчерашната справка показва, че тази група се е увеличила на 380 на 10 000. Същото е и в другите групи. Най-добре засега е възрастовата група 65+, там вариантите варират около 15-20 на 10 000."

Апелът на д-р Аргиров е "мерките да се спазват, а не само да ги има на книга".

"Единственото по-ново в тази заповед, се детайлизира, че ученическите олимпиади по физика и химия ще се проведат при определени условия. Иначе се забраняват свижданията в болниците, отменят се детските и женските консултации, имунизациите."

Вижте прякото включване на Антоанета Андреева.