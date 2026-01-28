БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

20% от учениците в Пловдив са болни

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Регионални
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Грипна епидемия от днес в област Пловдив. Учениците минават на онлайн обучение до 6 февруари.

Най-много болни има във възрастовата група от 0 до 4 г. и от 5 до 15 г.

д-р Аргир Аргиров – директор на Регионална здравна инспекция - Пловдив: "Учиниците, които отсъстваха през миналата седмица от училище бяха над 20%. Рязко скочи броят на учителите, които са заразени - от 7% на 20% до 26 януари. От 23 януари справката за разболелите се деца от грип беше около 200 на 10 000. Вчерашната справка показва, че тази група се е увеличила на 380 на 10 000. Същото е и в другите групи. Най-добре засега е възрастовата група 65+, там вариантите варират около 15-20 на 10 000."

Апелът на д-р Аргиров е "мерките да се спазват, а не само да ги има на книга".

"Единственото по-ново в тази заповед, се детайлизира, че ученическите олимпиади по физика и химия ще се проведат при определени условия. Иначе се забраняват свижданията в болниците, отменят се детските и женските консултации, имунизациите."

Вижте прякото включване на Антоанета Андреева.

#20% от учениците са болни #грипна епидемия #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и търговците не могат да я отказват
1
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол
2
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път...
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
3
Близо 68% от всички левови банкноти са вече изтеглени от обращение
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
4
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
Отводняват мазета и дворове в Кюстендил и селата след обилните валежи
5
Отводняват мазета и дворове в Кюстендил и селата след обилните валежи
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре
6
Свлачище затвори за кратко прохода Троян – Кърнаре

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Здраве

Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична ситуация
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична ситуация
Грипна епидемия в Пловдив - от утре учениците минават на онлайн обучение Грипна епидемия в Пловдив - от утре учениците минават на онлайн обучение
Чете се за: 00:40 мин.
Безплатната HPV ваксина – шанс за превенция на рак при младите Безплатната HPV ваксина – шанс за превенция на рак при младите
Чете се за: 03:12 мин.
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
5959
Чете се за: 00:42 мин.
Здравните власти в Пловдив решават дали да обявят грипна епидемия Здравните власти в Пловдив решават дали да обявят грипна епидемия
Чете се за: 01:05 мин.
Има ли опасност от грипна епидемия в Пловдив? Има ли опасност от грипна епидемия в Пловдив?
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

20% от учениците в Пловдив са болни
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.
Регионални
Консултациите за служебен премиер продължават и днес Консултациите за служебен премиер продължават и днес
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Частичното бедствено положение, обявено в община Ардино, остава в сила Частичното бедствено положение, обявено в община Ардино, остава в сила
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Нови протести в Сърбия срещу Вучич Нови протести в Сърбия срещу Вучич
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Подводна изба: В Чили пробват древен метод за отлежаване на вино
Чете се за: 00:37 мин.
Латинска Америка
Нов инцидент със стрелба в САЩ - заподозрян трафикант е в критично...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Очакват ни слънчеви часове, но облачността бързо ще се увеличава
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Филмът "Битка след битка" получи 14 номинации за...
Чете се за: 05:45 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ