ИЗВЕСТИЯ

Черен лед е вероятната причина за фаталната катастрофа...
Чете се за: 03:17 мин.
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
Чете се за: 02:22 мин.
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е...
Чете се за: 02:35 мин.
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 04:15 мин.
Управителят на БНБ Димитър Радев отказа да стане следващ...
Чете се за: 02:32 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино
Чете се за: 02:02 мин.
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет...
Чете се за: 01:15 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

Депутатите обсъждат на второ четене закриването на Комисията за противодействие на корупцията

Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Народното събрание събра кворум от 183 депутати и започна работа. Първа точка в проектът за дневен ред е закриване на КПК на второ четене.

Измененията предвиждат да прехвърлят задълженията за превенция на корупцията на Сметната палата, след като депутатите решиха да закрият Антикорупционната комисия. Според промените правомощията на комисията се разделят между Сметната палата и ГДБОП. В предварителната програма на парламента не е предвидено обсъждане на Изборния кодекс.

Комисията по конституционни и правни въпроси на Народното събрание прие редакция, според която КПК трябва да предаде на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС) всички архивни дела на оперативен отчет, както и станалите бази данни в КПК, съдържащи информация относно тези дела. Първоначално се предлагаше останалите данни да бъдат унищожени незабавно.

#парламентът #Комисия за противодействие на корупцията #депутати

