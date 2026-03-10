БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"ДПС - Ново начало" подкрепя увеличение с 5% на заплатите за работещите в “Български пощи”

Снимка: БТА
Настояваме служебното правителство да отговори на исканията на работещите в “Български пощи” за увеличение на скандално ниските им заплати с 5%. Това трябва да стане незабавно, с приемането на т.нар. удължителен бюджет. Това се посочва в прессъобщение на "ДПС - Ново начало".

"Ако служебният кабинет няма воля да направи това, ПГ на "ДПС - Ново начало" ще внесе това предложение при обсъждането на бюджета в Народното събрание, точно както беше поискано от протестиращите - с 5% увеличение, със задна дата от 1 януари. Защото за тези 7000 работещи в “Български пощи”, 5100 от които на минимална работна заплата нямат никакво значение политическите интриги, в които са се омотали служебните министри. Безспорно, това е един от най-ниско платените сектори в страната и е наложително да се действа адекватно и своевременно", посочва лидерът на партията Делян Пеевски.

