Теглят номерата на машините, които ще преминат удостоверяване

У нас
път гласуваме машини отново проблеми устройствата обзор
Днес ще бъдат изтеглени номерата на машините за гласуване, които ще преминат удостоверяване за съответствие за изборите на 19 април.

Това ще стане в Министерството на електронното управление. Целта е да се гарантира прозрачността на процеса. От ведомството посочват и че това е част от мерките на служебния кабинет за осигуряване на честни и демократични избори.

Поканени са представители на ЦИК и Обществения съвет към комисията, институтите, които участват в процеса, регистриралите се партии и коалиции, както и парламентарно представените формации.

