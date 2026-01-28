БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
3
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж
10:03, 28.01.2026
Чете се за: 01:40 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
09:51, 28.01.2026
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
07:44, 28.01.2026
Чете се за: 01:15 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Други спортове
Спорт
Спортни новини 28.01.2026 г., 06:30 ч.
от
БНТ
A+
A-
06:30, 28.01.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
06:15, 28.01.2026
Грипна епидемия в Пловдив, във Варна учениците се върнаха в клас
06:05, 28.01.2026
Консултациите за служебен премиер продължават и днес
06:05, 28.01.2026
Очакват ни слънчеви часове, но облачността бързо ще се увеличава
23:21, 27.01.2026
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
21:29, 27.01.2026
Колко време има човечеството според "Часовника на Страшния...
21:23, 27.01.2026
Жана Тодорова: Допуснахме твърде много непредизвикани грешки
21:21, 27.01.2026
Валежите ще спрат, но само за ден
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
2
Внукът на Цветелин Кънчев е задържан
3
Делото срещу Кирил Петков: Полицай твърди, че арестът на Борисов е...
4
Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното...
5
Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в катастрофа на...
6
Спортните събития, които бележат 2026 година
Реклама
Най-четени
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
4
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 27.01.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 27.01.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 27.01.2026
Спортни новини 27.01.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 27.01.2026
Спортни новини 26.01.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 26.01.2026
Спортни новини 26.01.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 26.01.2026
Спортни новини 26.01.2026 г., 06:30 ч.
06:30, 26.01.2026
Реклама
Водещи новини
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж
09:57, 28.01.2026
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Повече от двойно увеличение на загиналите на пътя за януари тази година
09:31, 28.01.2026
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
20% от учениците в Пловдив са болни
07:37, 28.01.2026
Чете се за: 01:15 мин.
Регионални
НА ЖИВО: Депутатите ще обсъдят на второ четене закриването на Комисията за противодействие на корупцията
06:37, 28.01.2026
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
С 13 километра се е "стопила" опашката от чакащи тирове...
09:31, 28.01.2026
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Частичното бедствено положение, обявено в община Ардино, остава в сила
07:10, 28.01.2026 (обновена)
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Владимир Иванов: Проблеми с превалутирането има предимно в...
08:42, 28.01.2026
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Нови протести в Сърбия срещу Вучич
06:50, 28.01.2026
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ