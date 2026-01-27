Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната

Тази вечер беше първата публична проява на Румен Радев след напускането на президентската институция. Той участва в Софийския икономически форум, но отново не даде подробности за новия си политически проект. Очертава обаче целите, които ще си постави.

"Усилията ни трябва да отидат в две важни направления. Това е преодоляването на негативите и последствията от прибързаното и без подготовка на държавата и на населението влизане в еврозоната и в същото време оползотворяване на възможностите, които води членството в еврозоната. Тепърва ни предстои изключително сериозна работа, да започнем наистина да се интегрираме в Европейския съюз и еврозоната. А това означава на първо място да изгоним олигархията от властта и да спрем паричните потоци от публични ресурси, които продължават да се леят към нея", заяви Радев.