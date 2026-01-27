Румен Радев: България трябва да изчисти негативите от прибързаното влизане в еврозоната

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В първата си публична проява очерта цели след напускането на "Дондуков 2", но запази мълчание за новия си проект

Тази вечер беше първата публична проява на Румен Радев след напускането на президентската институция. Той участва в Софийския икономически форум, но отново не даде подробности за новия си политически проект. Очертава обаче целите, които ще си постави.

"Усилията ни трябва да отидат в две важни направления. Това е преодоляването на негативите и последствията от прибързаното и без подготовка на държавата и на населението влизане в еврозоната и в същото време оползотворяване на възможностите, които води членството в еврозоната. Тепърва ни предстои изключително сериозна работа, да започнем наистина да се интегрираме в Европейския съюз и еврозоната. А това означава на първо място да изгоним олигархията от властта и да спрем паричните потоци от публични ресурси, които продължават да се леят към нея", заяви Радев.

