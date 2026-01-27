БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Съдът остави в ареста шофьора, убил 9-годишно дете в...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
Чете се за: 01:07 мин.
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Чете се за: 02:57 мин.
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Чете се за: 02:37 мин.
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Чете се за: 00:32 мин.
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

Валежите ще спрат, но само за ден

Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Още много валежи ще има през следващите дни. След временно спиране утре в четвъртък и петък предстои нова валежна обстановка. След това отново след краткотрайно прекъсване през почивните дни се очакват интензивни валежи.

Значителни количества паднаха и през последните два дни, особено в южните райони от страната. От измерените в станциите количества, най-големи са тези в Триград и Арда, съответно 80 и 70 литра на кв. метър, повече от обичайната месечна сума.

През нощта валежите навсякъде ще спират, облачността ще намалее и минималните температури утре ще бъдат по-ниски, в сравнение с тази сутрин, между минус 3° и 2°, в София – около минус 2°, на морския бряг – от 4° до 6°.

Сутринта на места ще бъде мъгливо, но преди обяд ще има и райони със слънчеви часове. В Източна България и на север от планините ще духа умерен южен вятър и за разлика от минималните,максималните утре ще се повишати ще са между 10° и 15°, малко по-ниски ще останат в западните райони, около 8 - 9°.

След обяд от запад ще започне бързо увеличение на облачността.

В планините преди обяд ще бъде слънчево, но след обяд облачността и там ще се увеличи. Ще духа силен вятър с посока от запад-югозапад.

На много места в Централна и Източна Европа ще вали сняг. Значителни валежи се очакват на Пиренеите, и от дъжд, и от сняг. Ще вали и на Апенините, както и на Балканите, но вече главно по западното крайбрежие на полуострова.

У нас в четвъртък и петък отново ще вали – в равнинната част от страната – дъжд, а в планините – сняг.

Повишена вероятност за значителни количества на валежите ще има на места в Южна, а в петък – и в Североизточна България. Минималните температури ще се повишат, но максималните ще се понижават, по-съществено в петък. След временно спиране на валежите в събота, отново ще завали, първо в югозападните райони.

В Южна България и по Черноморието ще завали дъжд, а в Северна България и по високите полета – сняг. В неделя и на места в Южна България дъждът ще премине в сняг.

