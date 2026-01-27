БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Раздадоха наградите "Академичен Оскар"

Елиана Димитрова
У нас
На церемонията присъства президентът Илияна Йотова

Снимка: БТА
За десети юбилеен път вестник "24 часа" раздаде наградите "Академичен Оскар". Те са за най-добрите ни университети въз основа на постиженията им според рейтинговата система.

Отново с най-много първи места е Софийският университет, който води в цели 22 направления. Техническият университет в София е начело в 6 направления. Медицинският университет в София освен, че е с най-много чуждестранни студенти, печели първото място в пет направления. УНСС беше отличен със специалната награда за най-висока институционална акредитация. Награди получиха и всички университети, които водят в дадено направление.

На "Академичните Оскари" присъства и президентът Илияна Йотова, която поздрави организаторите за популяризирането на българското висше образование.

Илияна Йотова - президент на Република България: "Искам в тази зала да подчертая и нещо друго свързано с българското образование - и това е нивото на българските университети. А то е европейско ниво. Седем от нашите университети, дано да не греша числото, са вече части от Европейската университетска мрежа, което дава възможности за контакти, съвместни проекти, развитие с над 560 други учебни заведения в Европа."

снимки: БТА

#президентът Илияна Йотова #академични оскари #университети в България

