Очакват ни слънчеви часове, но облачността бързо ще се увеличава

Сутринта на отделни места в котловините и низините ще бъде мъгливо или с намалена видимост. Минималните температури ще са между минус 3° и 2°, в София – около минус 2°. Преди обяд ще има и слънчеви часове, но след обяд от запад ще започне бързо увеличение на облачността и през нощта срещу четвъртък от югозапад отново ще завали дъжд. Вятърът ще е слаб, в Източна България и на север от планините умерен от юг-югозапад и с него дневните температури ще се повишат. Максималните ще са предимно между 9° и 14°, в София – около 9°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. След обяд и привечер от запад облачността ще се увеличи. Преди обяд ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след обяд ще се ориентира от югозапад и ще се усили до умерен. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°. Температурата на морската вода е 6° - 8°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд от запад облачността ще се увеличи и през нощта срещу четвъртък от югозапад отново ще завали дъжд, над 1500 м – сняг. Ще духа силен и поривист вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 м ще бъде около 7°, на 2000 м – около минус 1°.

В четвъртък и петък под влияние на средиземноморски циклон ще се създаде нова валежна обстановка. Ще бъде облачно, на места в равнините и мъгливо. Ще има валежи от дъжд в равнинната част от страната, а в планините – от сняг. Повишена вероятност за значителни количества на валежите има на места в Южна, а в петък – и в Североизточна България. Гръмотевична дейност ще има в четвъртък в югоизточните райони. В четвъртък вятърът ще е умерен, от юг-югоизток, а в петък – от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух.

В Северна България дъждът ще премине в сняг. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в югоизточните райони до 7° - 8°, а максималните – между 7° и 12°, по-високи в Източна България.

През почивните дни и в началото на следващата седмица ще се създаде нова валежна обстановка. След временно спиране на валежите, в събота от югозапад те отново ще се активизират. В Южна България и по Черноморието ще завали дъжд, а в Северна България и по високите полета – сняг.

В неделя и понеделник на повече места и в Южна България дъждът ще премине в сняг. От североизток с умерен, в Източна България и временно силен вятър ще нахлува студен въздух.

В първия ден от новата седмица преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 7° и минус 2°, а дневните ще са предимно между минус 2° и 3°.