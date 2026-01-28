БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Поскъпването на синя и зелена зона в София няма да е от утре
Чете се за: 00:42 мин.
Заместник-омбудсманът Мария Филипова е готова да стане...
Чете се за: 02:22 мин.
След 5 часа бурни дебати: Парламентът прие на първо...
Чете се за: 04:57 мин.
Отменят грипната епидемия в Бургаска област
Чете се за: 00:50 мин.
Върховният административен съд реши да върне поскъпването...
Чете се за: 00:40 мин.
Велислава Делчева отказа да е служебен премиер:...
Чете се за: 03:30 мин.
"Времето изтича!" - Тръмп с ултиматум към Иран,...
Чете се за: 04:45 мин.
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на...
Чете се за: 02:10 мин.
"Лукойл" се е съгласил да продаде...
Чете се за: 00:45 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество...
Чете се за: 02:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Очакват ни слънчеви часове, но облачността бързо ще се увеличава

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Сутринта на отделни места в котловините и низините ще бъде мъгливо или с намалена видимост. Минималните температури ще са между минус 3° и 2°, в София – около минус 2°. Преди обяд ще има и слънчеви часове, но след обяд от запад ще започне бързо увеличение на облачността и през нощта срещу четвъртък от югозапад отново ще завали дъжд. Вятърът ще е слаб, в Източна България и на север от планините умерен от юг-югозапад и с него дневните температури ще се повишат. Максималните ще са предимно между 9° и 14°, в София – около 9°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. След обяд и привечер от запад облачността ще се увеличи. Преди обяд ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след обяд ще се ориентира от югозапад и ще се усили до умерен. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°. Температурата на морската вода е 6° - 8°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините преди обяд ще преобладава слънчево време, но след обяд от запад облачността ще се увеличи и през нощта срещу четвъртък от югозапад отново ще завали дъжд, над 1500 м – сняг. Ще духа силен и поривист вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 м ще бъде около 7°, на 2000 м – около минус 1°.

В четвъртък и петък под влияние на средиземноморски циклон ще се създаде нова валежна обстановка. Ще бъде облачно, на места в равнините и мъгливо. Ще има валежи от дъжд в равнинната част от страната, а в планините – от сняг. Повишена вероятност за значителни количества на валежите има на места в Южна, а в петък – и в Североизточна България. Гръмотевична дейност ще има в четвъртък в югоизточните райони. В четвъртък вятърът ще е умерен, от юг-югоизток, а в петък – от север-североизток и с него ще нахлува по-студен въздух.

В Северна България дъждът ще премине в сняг. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в югоизточните райони до 7° - 8°, а максималните – между 7° и 12°, по-високи в Източна България.

През почивните дни и в началото на следващата седмица ще се създаде нова валежна обстановка. След временно спиране на валежите, в събота от югозапад те отново ще се активизират. В Южна България и по Черноморието ще завали дъжд, а в Северна България и по високите полета – сняг.

В неделя и понеделник на повече места и в Южна България дъждът ще премине в сняг. От североизток с умерен, в Източна България и временно силен вятър ще нахлува студен въздух.

В първия ден от новата седмица преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 7° и минус 2°, а дневните ще са предимно между минус 2° и 3°.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения
2
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни...
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
3
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на тричленно семейство
4
1438 евро е необходимият месечен доход за издръжка на живота на...
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
5
КЗП напомня: От 1 февруари не можем да плащаме в левове, а само в евро
Консултациите за служебен премиер продължават
6
Консултациите за служебен премиер продължават

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
2
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Времето

Новата седмица ида със съществено застудяване
Новата седмица ида със съществено застудяване
Какво време ни очаква през февруари? Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:15 мин.
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
35593
Чете се за: 01:45 мин.
Предупреждение за значителни валежи в Южна България Предупреждение за значителни валежи в Южна България
Чете се за: 02:47 мин.
Рязко падане на температурите, предстоят интензивни валежи и бури Рязко падане на температурите, предстоят интензивни валежи и бури
Чете се за: 02:30 мин.
Застудяване и валежи от дъжд и сняг от четвъртък Застудяване и валежи от дъжд и сняг от четвъртък
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Абсурдно: Три месеца човек с увреждане не може да подмени протезата си заради отказ от Здравната каса
Абсурдно: Три месеца човек с увреждане не може да подмени протезата...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Изкривена реалност: Все по-честно стари снимки и клипове се представят за актуални Изкривена реалност: Все по-честно стари снимки и клипове се представят за актуални
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните Издръжката у нас: България е в челната тройка в Европа по високи цени на храните
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер Президентът Йотова получи съгласието на още един от възможните кандидати за служебен премиер
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Атанас Зафиров няма да участва в листите за предстоящия вот
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Кога повредените банкноти ще бъдат изземани, а не заменяни?
Чете се за: 04:00 мин.
Регионални
АПИ отговори имало ли е "черен лед" на пътя край Телиш...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
ЕС включи Иранската революционна гвардия в списъка си в...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ