Частичното бедствено положение, обявено в община Ардино, остава в сила. Нивото на река Арда в района село Китница, където вчера шест села бяха откъснати от света, вече е паднало и хората имат достъп.

През цялата нощ полицейски патрули не допускаха преминаване през моста, за да няма инциденти. Очаква се днес да бъде възстановена и транспортната връзка между селата и Кърджали. Ако днес няма валежи, се очаква обстановката да се успокои. От края на ноември досега за четвърти път мостът остава под вода, а хората откъснати от света.