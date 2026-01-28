БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Доларът удари 4-годишно дъно, еврото поскъпна до 1,20 за долар

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Историческият спад на американската валута се дължи на непредсказуемата политика на Тръмп

Доларът удари 4-годишно дъно, еврото поскъпна до 1,20 за долар
Доларът удари 4-годишно дъно на фона на геополитическата нестабилност, а златото беляза нов рекорд от 5200 долара за тройунция.

Историческият спад на американската валута се дължи на непредсказуемата политика на американския президент Доналд Тръмп по отношение на търговията, международните отношения и фискалната и паричната политика от началото на втория му мандат през 2025 г.

Сривът доведе до поскъпване на европейските валути спрямо долара.

За първи път от средата на 2021 г. насам курсът на еврото се повиши до долар и 20 цента. През последните 12 месеца еврото е поскъпнало общо с 14 процента. Тръмп коментира вчера, че доларът се справя "супер", но с това предизвика още по-агресивни продажби от страна на търговците на финансовите пазари.

