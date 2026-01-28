Нов инцидент със стрелба в САЩ - заподозрян трафикант е в критично състояние

Американски граничен патрул е прострелял и ранил заподозрян в трафик на хора, след като той е стрелял по хеликоптер на федералното правителство в Аризона и е влязъл в престрелка с граничния патрул.

Простреляният мъж е претърпял операция и е в сериозно, но стабилно състояние. Той има предишна присъда за контрабанда и е избягал от рехабилитационен център. Инцидентът близо до мексиканската граница става дни, след като имиграционни служители застреляха и убиха втори американски гражданин в рамките на по-малко от месец в Минесота в рамките на кампанията на президента Доналд Тръмп за засилване на имиграционния контрол.

В интервю за Фокс нюз Тръмп каза, че ще "деескалира" ситуацията в Минесота. Преди това той коментира, че хората не бива да носят оръжие на протестите.