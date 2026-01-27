Един човек е прострелян при инцидент с участието на граничен патрул в щата Аризона

Един човек е в критично състояние, след като бил прострелян при инцидент с участието на граничния патрул на САЩ в щата Аризона. Това съобщи NBC News. Инцидентът се разследва.

Преди това имиграционните служби напуснах американския щат Минесота, след нареждане на президента Доналд Тръмп в опит да успокои напрежението. Столицата на щата Минеаполис е арена на протести, след като двама граждани бяха застреляни от агенти на 24 и 7 януари.

Тръмп изпрати там Том Хоман, който отговаря за правителствената политика за масови депортации на имигранти. В същото време съдия от Минесота поиска директорът на имиграционната служба да се яви пред щатски съд в петък.