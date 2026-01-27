БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова продължава срещите си за...
БНБ: Банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и...
Рая Назарян след срещата си с президента Илияна Йотова:...
Частично бедствено положение в шест села в Община Ардино
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Част от федералните агенти напускат Минесота

Емилия Запартова от Емилия Запартова
По света
Имиграционните служби напуснаха американския щат Минесота след нареждане на президента Доналд Тръмп в опит да успокои напрежението. Столицата на щата Минеаполис е арена на протести, след като двама граждани бяха застреляни от агенти на 24 и на 7 януари.

Федералните агенти започват да се оттеглят от днес. Според американски медии заедно с тях си тръгва шефът на граничната полиция, но правителството отрича това. Изправен пред критики, включително от собствената си партия, Тръмп изпрати Том Хоман, който отговаря за правителствената политика за масови депортации на имигранти. Хоман ще докладва директно на президента. Той вече ще ръководи операциите по прилагане на имиграционното законодателство в Минесота.

Кайл Уагнър, демонстрант в Минеаполис: "Много се страхуваме от това какъв вид насилие и репресии биха могли да последват, когато си тръгнат. Знам, че не всички си тръгват, но поне губят значителна част от силите си, което е облекчение. Така, че всяко намаляване на броя и тежестта на инцидентите е просто огромно облекчение за общността, която страда от месеци“.

#стрелба в Минеаполис #Минесота #Минеаполис

