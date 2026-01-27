Част от федералните агенти напускат Минесота

Имиграционните служби напуснаха американския щат Минесота след нареждане на президента Доналд Тръмп в опит да успокои напрежението. Столицата на щата Минеаполис е арена на протести, след като двама граждани бяха застреляни от агенти на 24 и на 7 януари.

Федералните агенти започват да се оттеглят от днес. Според американски медии заедно с тях си тръгва шефът на граничната полиция, но правителството отрича това. Изправен пред критики, включително от собствената си партия, Тръмп изпрати Том Хоман, който отговаря за правителствената политика за масови депортации на имигранти. Хоман ще докладва директно на президента. Той вече ще ръководи операциите по прилагане на имиграционното законодателство в Минесота.