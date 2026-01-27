Протест срещу влизането ни в Съвета за мир се провежда в София

На Ларгото в София се събира протест под мотото "Не на България в срамния Съвет за мир".

Протестът беше обявен с начален час 17.30 и към този момент продължават да се присъединяват хора към демонстрацията. Протестиращите настояват да бъде спряно присъединяването на България към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп. Смятат, че този Съвет цели прикриването на престъпления срещу човечеството. За това се обявяват и против ратифицирането на акта, подписан от премиера в оставка Росен Желязков.

Казват, че този фалшив борд е съставен от бизнесмени, диктатори и военнопрестъпници и са на мнение, че истински мир не се постига със споразумение между силните, а с солидарност.