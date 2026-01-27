БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Координационният център: На пазара има достатъчно евро, изтеглянето на левовете тече с бързи темпове

Виолета Русенова
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Разплащаме едновременно с левове и евро до 1 февруари

Координационният център: На пазара има достатъчно евро, изтеглянето на левовете тече с бързи темпове
Още само няколко дни имаме възможност да се разплащаме едновременно с левове и евро - от 1 февруари ще се използва само еврото. От Координационния център към Механизма за единната валута отчетоха, че на пазара има достатъчно евро, а изтеглянето на левовете тече с бързи темпове.

В същото време институциите се обърнаха към търговците, които не приемат 200-евровата банкнота, че тя е законово платежно средство. Преди няколко дни ви показахме как в магазин от голяма търговска верига в София не приемат 200-еврова банкнота за сметка от 50 евро, а на пазара в Русе са готови да я вземат, но първо проверяват истинска ли е.

Добрин Стоянов, клиент (23 януари 2026 г.): "Казаха, че такива пари няма да приемат. Стана малка разправия."

"Имам два флумастера, които ги ползвам, ако се съмнявам в еврото. Ето, вашите банкноти са добри, не са фалшиви. И можете да си купите каквото пожелаете навсякъде."

Институциите са категорични - търговците не бива да отказват банкнотите с големи номинали, но и клиентите трябва да проявяват разбиране.

Стефан Цветков, главен касиер на БНБ: "200 евро е законно платежно средство, както и 500 евро, трайно запазва стойността си, всички търговци, изначално, трябва да ги приемат."

Георги Чанев, директор Управление "Емисионно", БНБ: "Има една препоръка, която потвърждава това правило, но дава също така и възможни изключение - и въвежда т.нар. правило на добросъвестност, и това означава, че когато искаме да платим с 200-еврова банкнота едно кафе, очевидно говорим за несъразмерност."

Владимир Иванов, председател на Координационния център: "Който търговец не желае упорито да приеме законното платежно средство от 200 евро, в крайна сметка може да не извършим покупката в конкретния магазин."

Николай Вълканов, Сдружение за модерна търговия: "Възможно е да има такива случаи или където не е било възможно връщането, или покупката е на ниска стойност. Това са случите, в които потенциално е възможно касиер да откаже такъв тип плащане."

Отчита се и спад на подаваните сигнали - ако Комисията за защита на потребителите са получавали по 3000 жалби първата седмица на януари, сега са едва 900. От началото на годината НАП са наложили наказателни постановления за близо 185 000 евро. Цените на стоките на едро и дребно пък спазвали пазарните принципи.

Владимир Иванов, председател на Координационния център: "Да бъдем рационални в избора си и да не даваме ухо на информации, които са повърхностни, и които са извън нормалното икономическо мислене, много пъти абсолютно неверни. В момента пазарът в България е в една много добра кондиция."

От началото на годината до 22 януари случаите на засечени фалшиви евро са 71, сред тях има и реквизитни такива. А само от 16 до 22 януари - 23 нови случая, образувани са 11 досъдебни производства. Институциите посочиха, че този брой е съизмерим с миналата година. А на пазара има достатъчно евро, а изтеглянето на българските левове върви с по-бързи темпове. Последните данни на БНБ сочат, че над 67 на сто от левовете вече са изтеглени.

Илия Лингорски, член на УС на БНБ: "Тази седмица вече българският лев в циркулация като стойност и обем е по-малко, отколкото евро. Започнахме седмицата с малко над 10 млрд. лева, докато еврото вече е над 5,3 млрд. евро. И това се мени всеки ден. Т.е. движим се не просто по план, а с доста по-бърз темп, очакваме до средата на годината над 90% от циркулацията на българския лев да бъде напълно изтеглена и демонетизирана."

Останалите ни левове и след 1 февруари ще можем да обменяме без такси до юни в банките, а безсрочно и безплатно - в БНБ.

