В търсене на мир: Отново руски удари и искания за териториални отстъпки

Най-малко трима души са убити, а десетки са ранени при поредна нощ на масирани руски удари срещу различни части на Украйна.

Ракети и дронове са поразили няколко града, включително Одеса и Херсон. Сред ранените има и множество деца. Нанесени са сериозни щети по енергийната инфраструктура.

На този фон специалният пратеник на руския президент Путин Кирил Дмитриев коментира, че пътят към мира в Украйна минава през изтеглянето на украинските сили от Донбас. В момента руската страна контролира около 90% от региона.

Според американското издание "Файненшъл таймс" САЩ обвързват гаранциите за сигурност с териториални отстъпки от страна на Украйна. От Вашингтон отричат, а засега от Киев не са коментирали темата.