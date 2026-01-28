Нови протести в Сърбия срещу Вучич

Нови антиправителствени протести в Сърбия. Протестиращи преминаха в шествие по улиците на Белград снощи. Те носеха сръбски знамена и скандираха срещу правителството на президента Александър Вучич.

Това е поредната вълна от демонстрации срещу сръбското правителство. Водените от студенти протести настояват за реформи и нови избори. Протестната вълна обхвана Сърбия преди повече от година след смъртта на 16 души при срутването на покрива на железопътна гара в Нови Сад през ноември 2024 г. Протестиращите смятат, че инцидентът се дължи на корупция.