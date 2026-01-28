Подводна изба: В Чили пробват древен метод за отлежаване на вино

Винопроизводители в Чили използват древен, но позабравен метод за отлежаване на вино.

Бутилките се поставят в метални клетки на дъното на океана на дълбочина между 10 и 20 метра. Те престояват там от 8 месеца до 1 година. А съхранението под водата създава условия, подобни на тези в подземна изба - постоянна температура от 11-12 градуса по Целзий и редуцирана светлина.

Проектът се осъществява в партньорство с местния клуб по скуба дайвинг, който се надява да превърне подводната "изба" в туристическа атракция за любители водолази.