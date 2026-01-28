БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:45 мин.

Владимир Иванов: Проблеми с превалутирането има предимно в по-малките обекти

У нас
Проблеми с превалутирането има предимно в по-малките обекти, на които контролните органи веднага реагират. Това заяви председателят на Координационния център към Механизма за въвеждане на еврото Владимир Иванов в ефира на "Денят започва". По думите му сигналите и жалбите вече са по-малко.

"Казвам определено в по-малки обекти, които са на регионален принцип по-така скрити от общия поглед. Там се получават разни проблеми и съответно контролните органи работят. Снощи дойдоха два сигнала, на които веднага реагираме. Определени бензиностанции, автомивки, фризьорски салони. И пак казвам, това е при малък брой търговци, които така може би не зачитат своята репутация. Тръгвайки на концепцията или едно към едно, или закръгляване нагоре, или неуважение на клиента, това не е добре в търговска гледна точка в средносрочен период."

Владимир Иванов подчерта, че не си струва за закръгляне с 5 стотинки нагоре например търговецът да руши репутацията си и след това най-ниската глоба, която трябва да плати е 5000 лева.

"Аз това не мога да разбера, кои са тия търговци, защо правят неща, които просто дразнят хората. Ако драснем чертата и видиме номиналния ефект от това, което правят, той е нищожен. Буквално е безсмислено да правиш такъв тип лоша търговска практика. Лоша търговска практика, имам предвид, от гледна точка на репутацията. То може да е законно. Друг е въпросът, че съгласно Закона за въвеждане на еврото, не е законно. И ако закръглиш с едни 5 стотинки, минималната глоба е 5000 лева, колко продукта трябва да продадеш и колко пъти трябва да работиш, за да можеш да избиеш само този тип неправомерно действие. Като цяло обаче, нарушенията са доста малко за това, което очакваше."

Системата сработи доста добре - отбеляза още Владимир Иванов по отношение на преминаването към еврото.

"Всички коректни търговци отвориха на време и работиха добре, а това, че определени хора имат притеснения, тъй като проверките не са само с тематика Законна за въвежда на еврото, те са по обща тематика. Там, където има повече сиви пари, там, където не им е съвсем чист бизнес, доста хора предпочетоха да не работят, дори от гледна точка на контрола. Други нямаха евро и изчакаха да видят какво ще се случи първата седмица и тогава се включиха на пазара. Що се касае до контрола, в никакъв случай не сме стигнали до нива на свърхконтрол, че да притесняваме бизнеса. По-скоро притесняваме доста хора, които са в сивата икономика. Налице е вече един доста сериозен процес на осветляване. Доста повече са заявките, примерно за POS - терминали, за плащане в малки обекти, в заведения. А всичко това говори, че доста от хората не искат вече да плащат кеш. Като цяло има един доста сериозен процес на осветляване, което най-малко само по себе си е полезно."

Иванов подчерта, че търговците нямат право да отказват заплащане в лева до 1 февруари.

Вижте целия разговор във видеото

