Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата

Отряд "Кобра" от Столичната полиция проведе снощи акция в Костинброд, в дома на Христо Върбанов, известен като Ицо Папата. Каква е известно до момента?

Има петима задържани, съобщиха от СДВР за БНТ. Вече са извършени обиски в къщата на Христо Върбанов. Иззети са множество доказателства, множество документи, както и парични средства. Според източници на БНТ се води разследване за имотни измами, като разследващите имат доказателства за извършени 4 имотни измами, но се работи и по още такива. Разследва се още реализирано отвличане на мъж, който в последствие е бил освободен, след това пък е починал и, по непотвърдена информация, въпросният мъж, който е починал, също е бил жертва на имотните измами на организираната група на Христо Върбанов, известен като Ицо Папата. По непотвърдена информация, сред петимата задържани е именно Христо Върбанов с негови приближени, които обаче не са от семейния му кръг. Разследването продължава.

