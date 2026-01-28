Представителка на демократите в Конгреса беше напръскана с неизвестна течност

Американският президент Доналд Тръмп каза в интервю за Фокс нюз, че ще "деескалира" ситуацията в Минесота след убийствата на двама американски граждани от имиграционни агенти в рамките на по-малко от месец. Междувременно напрежението в щата не стихва.

Представителката на демократите в Конгреса Илхан Омар беше напръскана с неизвестна миризлива течност по време на среща с граждани в Минеаполис. Омар призоваваше за отзоваване на имиграционната служба от Минесота и оставката на министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноум. Омар е първата американка от сомалийски произход в Конгреса от Минесота - щат с огромно сомалийско малцинство.

При друг инцидент с участието на имиграционните служби, предполагаем заподозрян в трафик на хора беше прострелян в Аризона близо до мексиканската граница. Мъжът е в сериозно, но стабилно състояние.